Ikväll gör Tyskland och Danmark upp om vilka som ska ta sig till kvartsfinal.

Bortsett spänningen från själva matchen väntas även ett kraftigt oväder drabba Dortmund, där matchen spelas.

Däribland hagel, storm- och/eller orkanbyar och risk för Tornado, rapporterar Fotbollskanalen.

Klockan 21.00 ikväll går Tyskland och Danmark in i EM-slutspelet när det möter varandra i åttondelsfinal. Matchen spelas på Signal Iduna Park i Dortmund som ligger i ett område där ett kraftigt oväder förväntas komma under kvällen.



I den tyska tidningen Bild uttalar sig meteorlogen Domonik Jung som förtäljer att kvällens match kan bli influerad av kraftigt oväder.



– Först lördag kväll och in på söndagen finns det risk för kraftiga åskoväder från sydväst och väst till mellersta Tyskland. Det här kan ge extremt mycket regn, med mängder mellan 40 och 80 liter per kvadratmeter inom några timmar, säger han till Bild, och fortsätter:

– Hagel med en diameter på runt tre centimeter väntas också, samt kraftiga storm- eller orkanbyar med hastigheter på mellan 100 och 140 kilometer i timmen. Tornado är inte heller uteslutet.



Det kraftiga ovädret förväntas dra in över Dortmund strax efter att matchens sparkas igång – och det förväntas bara bli sämre efter det.Även de två åttondelsfinaler som spelas på söndag (England-Slovakien och Spanien-Georgien) kan också bli påverkade av ovädret då de två spelplanerna befinner sig i det område där ovädret förväntas komma.