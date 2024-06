ANNONS

Englands förbundskapten Gareth Southgate har inte riktigt fått det att stämma så här långt.

Nu menar Sportbladet att 19-årige Kobbie Mainoo får chansen från start.

Något som källor till The Times och Sky Sports också har hävdat.





De tre lejonen från England har långt ifrån imponerat under gruppspelet i sommarens EM. Trots det tog man, med sina fem poäng, förstaplatsen i gruppen och gör sig nu beredda att möta Slovakien i åttondelsfinalen. En match där man är skyhöga favoriter.



Det som har väckt kritik mot England har främst med deras sätt att spela och den skrala målproduktionen. Förbundskapten Gareth Southgate har fått utstå en och annan åsikt för vilka han spelar och det sätt som England spelar fotboll. I den sista gruppspelsmatchen, den mot Slovenien, byttes 19-årige Kobbie Mainoo in efter pausvilan. Insatsen var så pass bra att det nu rapporteras om att den unge mittfältaren i Manchester United kommer att starta mot Slovakien, menar Sportbladet, Något som källor till bland annat The Times och Sky Sport står bakom.

De två engelska tidningarna menar även att det kan bli förändring på vänsterbacksplatsen då Kieran Trippier ska ha missat landslagets stängda träning under fredagen på grund av vadproblem. Vem som, i sådana fall, kommer att starta ute till vänster står ännu inte klart då även Luke Shaw dras med skadebekymmer.Matchen mellan England och Slovakien spelas på söndag klockan 18.00 på Veltins-Arena i Gelsenkirchen.