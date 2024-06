ANNONS

Spanien vände och vann åttondelsfinalen mot Georgien.

Nu väntar Tyskland i kvartsfinalen.

Här är FotbollDirekts Fredrik de Rons tre punkter från EM-matchen.

Sagan är över

Georgien är ute ur EM 2024. Nationen, med en befolkning på 3,7 miljoner, gjorde sin mästerskapsdebut som självständigt land – och som de gjorde det. Georgien tog sig sensationellt vidare från gruppspelet efter en avslutande skrällseger mot Portugal (nej, Portugal ställde inte upp med bästa lag) och har charmat en hel fotbollsvärld med sitt kompakta försvarsspel och sylvassa kontringar.

Under söndagskvällen såg Georgien inledningsvis ut att kunna chocka Spanien. Detta efter att Slovakien bara var minuter från att slå ut England i söndagens första åttondelsfinal. Så kul skulle vi dock inte ha det, och Spanien vände på steken relativt enkelt. Vi får nöja oss med det vi har fått se från Georgiens sida, vi får njuta av att ha blivit charmade och underhållna. Och Georgien i sin tur, får lämna EM 2024 med flaggan i topp och hedern i behåll.

16-åringen slutar inte imponera

En av mästerskapets stora snackisar har varit Spaniens Lamine Yamal. I premiärmatchen blev Barcelona-talangen EM:s yngsta spelare någonsin med sina 16 (!) år. 16 år! Yamal har, vid sidan av fotbollsplanen, spenderat EM 2024 med att studera inför ett prov i skolan. Det tål att återupprepas; Det är helt galet att spela EM som 16-åring! Och inte bara att spela, utan till och med vara bäst på plan i Spanien.

Talangen agerar med en självklarhet som man kunde förvänta sig av en spelare som är dubbelt så gammal. Han låg bakom Spaniens 2–1-mål med ett briljant inlägg, och hade en boll i mål som dömdes bort för offside. Han slutar inte att imponera, Lamine Yamal – och det är fullständigt galet! Vad gjorde du när du var 16 år?

Det är kul att titta på Spanien

Spanien imponerar stort. De tog sig relativt enkelt vidare från gruppspelet, utan att släppa in ett enda mål, och städade av Georgien under söndagskvällen. Spanjorerna har alltid tagit stor stolthet i sitt fotbollsspel. ”La Roja” har präglats av ett spel med boll som osökt för tankarna till Barcelonas storhetstid under Pep Guardiola. Enligt många är det ”rätt” sätt att spela fotboll på – enligt mig är det bland det tråkigaste som finns att titta på.

Spanien á 2024 håller kvar vid sitt DNA, men de har också breddat sitt register.

– Det är inget trött bollinnehavslag, som Spanien varit tidigare, sa Olof Mellberg i TV4-sändningen. Jag kan bara hålla med.

Spelare som Nico Williams har tillfört en rakhet som alltid saknats från det spanska sättet att spela fotboll. Nu kombineras och rullas boll, för att sedan blixtsnabbt sätta fart och slå ut motståndet med speed – och det är ett mycket underhållande sätt att spela fotboll på.