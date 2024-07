Långintervju med Hiljemark: "Åldern är egentligen en bisak"

ANNONS

32 år gammal, 28 A-landskamper, mästare i Eredivisie och spel i italienska Serie A.

Det är alla saker som Elfsborgs nya manager, Oscar Hiljemark, har på sitt CV.

Till FotbollDirekt berättar han om att ålder bara är en bisak i fotbollsvärlden, vad han vill åstadkomma med sitt Elfsborg och hur det känns efter närmare två veckor med spelartruppen.





För snart en månad sedan klev Oscar Hiljemark, 32, på jobbet som manager i IF Elfsborg. Som den yngsta huvudtränaren i hela Allsvenskan har han nu tagit över och ska leda fjolårets silvermedaljörer. Den 17:e juni fick han träffa sin spelartrupp som, i samband med det allsvenska uppehållet, hade varit på ledighet.– Jag började måndagen den 17 juni och efter det har det varit väldigt positivt tycker jag. Det har varit energiskt och en väldigt positiv respons från spelarna på sättet att ta in information och köpa in sig på träningsmetodik, tankar och idéer. Så det har varit bra, sen är det klart att vi bara har hållit igång i tio dagar ungefär.

Hur var det första mötet med spelartruppen? Fanns det några nerver hos dig?

– Givetvis är det nerver. Det är det alltid kring saker som betyder någonting i livet. Det är man väl lite smånervös inför. Det är väl en positiv och kroppslig reaktion tänker jag. Givetvis hade jag nerver och lite fjärilar i magen, men på ett positivt sätt. Att få träffa dem och dra igång var någonting jag hade sett fram emot väldigt länge. Så det var ingen fruktan eller någon negativitet inblandad i det.

Efter snart två veckor som tränare för sitt nya lag har Oscar Hiljemark hunnit implementera en hel del nya saker hos spelartruppen. Detta samtidigt som man försökt att ta vid det som varit och göra det bättre.

– Ja, det är väl som jag har sagt tidigare. Vi ska försöka träna på det som har varit bra tidigare och försöka göra det ännu bättre. Sen försöker vi implementera vissa saker som vi tror kan bidra till en stabilare grund och högre spets – förhoppningsvis lyckas vi med det. Det finns många väldigt fina kvaliteter i laget, både på ett individuellt plan men också som kollektiv som vi gärna vill ta del av. Vi hoppas att de små bitarna och de stora dragen börjar sitta så smått.

Med sin ringa ålder på 32 år är Oscar Hiljemark den yngsta huvudtränaren i hela Allsvenskan. Detta innebär även att den tidigare mittfältaren basar över spelare som är äldre än han själv, däribland Johan Larsson och Niklas Hult. Som om det inte vore nog har han även tagit över ett lag som betyder mycket för honom, ett lag han själv spelat i under tre år och vunnit SM-guld med 2012.



Hur känns det?

– Ja, alltså jag ser det väl som positivt. Jag har fått möjlighet att axla ett ansvar för en klubb som betyder mycket för mig på ett personligt plan. Men som också, på ett sportsligt plan, är på en hög nivå. De har under flera års tid kunnat producera en kvalitativ fotboll och de flesta av de åren har det gett bra resultat. Givetvis är det väl några små plumpar i protokollet men är ändå en klubb som är med och utmanar de positiva saker i svensk fotboll, vilket gör mig väldigt väldigt stolt och glad. Jag ser det bara som positivt, säger han och fortsätter:



– Sen att min ålder just nu står på siffran 32, det är ju som det är. I den här världen är åldern egentligen bara en bisak. Jag tror att spelarn i dagsläget bedöms lika hårt oavsett om de är 17 eller 26 år. Det är väl så med tränare också. Man ska förtjäna sin plats och förtjäna sin chans och försöka förtjäna sin möjlighet. Det tycker jag att jag har gjort på min relativt korta tid som chefstränare i den här fotbollsvärlden. Jag tycker att resultaten i Aalborg talar för att jag skulle få möjlighet till att uträtta stora saker med Elfsborg.

Hur är det att träna spelare man har spelat tillsammans med?

– Det gjorde jag i Ålborg också och det kommer jag säkert att göra i framtiden också – att fortsätta träna spelare som är äldre än vad jag är i några år till i alla fall.

Är det en fördel att känna spelarna från fotbollsplanen?

– Fotbollsspelare är fotbollsspelare på jobbet men i grund och botten är det människor. Ju bättre relationer du kan ha med människor du jobbar väldigt tätt med desto mer positivt är det. Det är ju någonting jag försöker skapa med alla människor som är en del av min krets och en del av det jobbet jag försöker utföra. Så det ser jag bara som något positivt.

Redan nästa helg, närmare bestämt på lördag, är det dags för återstart av Allsvenskan 2024. Då ska Oscar Hiljemark leda sitt Elfsborg mot Brommapojkarna på Borås arena. Känslorna inför det? Positiva.



– Det är bara positivt. Jag ser fram emot det och hoppas att vi ska ska ha fått ihop vissa av de dragen och de strukturella sakerna som vi har jobbat på. Det är väldigt kort tid och det är många saker som är inarbetade mönster och som spelarna gör automatiskt med tanke på att de har haft Jimmy (Thelin) i sex och ett halvt år. Det är klart att det är nya grejer som ska in och det kommer nog ta ett tag innan allting sitter på sin plats. Jag hoppas och tror att vi ska vara på en plats där vi är kvalitativt konkurrenskraftiga och där vi kan prestera en fotboll som vi kan vara stolta för i dagsläget.

Hur mycket har du följt Elfsborg i år?

– Jag har sett alla matcher, mer än en gång.

Även innan du fick reda på att jobbet var ditt?

– Ja, asså jag har följt Elfsborg genom åren. Vissa år mer och vissa år mindre. Jag har alltid haft en ganska bra bild av vad det är för typ av fotboll som har spelats, hur det har sett ut och resultaten. Så jag har väl haft bra koll på Elfsborg både som klubb, spelare ut och in samt typ av spelstil de senaste tre-fem säsongerna i alla fall.

Det låter och verkar som att Elfsborg har anställt en tränare med stenkoll på hur klubben har presterat de senaste säsongerna. Frågar man Hiljemark själv om hur han ser på årets inledande 13 omgångar som en berg-och-dalbana.



– Ett sätt att sammanfatta det är att det finns prov på högkvalitativ förmåga och en konkurrenskraft i ett fotbollslag när man når de höjder man gärna önskar att nå. Givetvis har det varit stunder och situationer som har gjort att man inte har tagit så många poäng som man önskar. Vissa gånger har man haft stolpe ut och vissa gånger har man inte lyckats komma upp i nivå och förlorat välförtjänt. Så är det ju i fotboll och det är därför vi försöker jobba på träningsplan varje dag. Förhoppningsvis så kan vi skapa någonting som blir positivt.

– Ja, det är ju fantastiskt både för mig personligen och det ska bli väldigt kul som tränare att få spela i Europa för första gången. Det ska bli väldigt kul för Elfsborgs vägnar att komma ut och konkurrera på den scenen igen. Det ska bli väldigt kul att få se spelarna, både på ett individuellt och kollektivt plan, och hur de står sig mot internationellt motstånd.I den första kvalrundan till Europa League lottades Elfsborg mot cypriotiska Pafos Fc. Det första av två möten lagen emellan går av stapeln torsdagen den 11 juli, på Borås Arena. Någon analys av de cypriotiska ligafyran förra året har Hiljemark och hans team inte gjort ännu. Först är det fullt fokus på BP.

– Jag har väl en någorlunda syn på det men allt sånt där med detaljarbete kommer påbörjas de närmsta veckorna. Framförallt är det fokus på BP nu. Det görs vissa scouting-mässiga saker för att vi ska ha en bild av hur det ser ut och hur kanske de taktiska planerna kommer att ändras de närmsta veckorna och så vidare. Själva detaljnivån på scoutingen kommer att bli först att bli väldigt klar och tydlig efter att vi har mött BP.

En sista fråga. Vad är en rimlig målsättning för Elfsborg i år?

– Oj, det har jag inte tänkt en tanke om. Min dröm är att vi ska kunna komma in som en ganska ny ledarstab som vi har fått ihop på ett bra sätt med kvalitativa personer och försöka skapa något som är positivt. Vi ska kunna sätta en prägel och skapa de resultaten som vi kan vara stolta över och ta så pass mycket poäng att vi kan vara med på positiva placeringar i slutändan och kunna konkurrera om att få komma ut och smaka på fler Europa-matcher. Exakt vad det innebär har jag inte legat och funderat så mycket på.