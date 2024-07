TRE PUNKTER: "Rangnick mot Montella – i ett parti schack"

ANNONS

Intensiteten var enorm, målchanserna många.

Efter tre hörnmål tog sig Turkiet till kvartsfinal efter dubbla fullträffar av osannolik hjälte.

Här är tre punkter från EM:s sista åttondelsfinalen.

Den oförväntade förväntade chockstarten

Den som tänkte att “det inte gjorde så mycket” att missa de inledande minuterna av kvällens sista EM-match tänkte fel. Efter en minut hade Turkiet öppnat målskyttet efter en tilltrasslad situation vid en hörna. Det var även det snabbaste målet i en utslagsmatch i EM-historien. Efter fem minuter hade Österrike en boll som dansade på Turkiets mållinje. Det var, som man i och för sig kan förvänta sig av ett lag med Ralf Rangnick, en skrämmande intensiv inledning på denna match. För egen del stod det klart, Österrike skulle inte gå mållösa, frågan var bara hur många de skulle göra och hur mycket de skulle offra sig bakåt. Det blev “bara” ett, även om de hade bud på fler. Turkiet å sin sida fick in ytterligare ett mål, med det sagt blev chockstarten matchvinnande.

Hörnornas afton – osannolik tvåmålskytt frälste Turkiet

Merih Demiral, 26, stod under denna tisdagskväll för en av sina livs bästa prestationer. Mittbacken, som till vardags spelar i saudiska Al-Ahli, gjorde EM:s snabbaste mål någonsin i en slutspelsmatch. Detta när han smällde in en retur på hörna. Därefter var han en gigant i försvaret och kunde senare, i den 59:e minuten, nicka in 2-0 på hörna. En helt osannolik tvåmålskytt hade trätt fram och ledde sitt Turkiet till seger och avancemang. Inte bara via sina två strutar, minst lika mycket med sitt försvarsspel. Matchens tredje mål, Österrikes reducering, kom även det via en hörna. En något märklig företeelse med tanke på att båda lagen skapade en handfull chanser i det öppna spelet. Det blev en hörnornas afton, och Turkiet visade sig vara vassare på fasta.

Rangnick mot Montella – i ett parti schack

Föreställ er detta. Ralf Rangnick mot Vincenzo Montella i ett parti schack. På ena sidan en offensiv, intensiv spelare som gör sina drag utan särskilt lång betänketid. På den andra en lugnare, mer taktisk spelare som inväntar motståndarnas misstag. Det var, på ett ungefär, det som utspelade sig fotbollsplanen – eller schackbrädet – denna afton. Efter en otursam miss från Rangnicks män när matchen knappt hade börjat visste spelare två, Montella, om att han hade ett övertag att spela med under fortsättningen av matchen. Österrike gav dock inte upp trots att man var en pjäs kort – men det tidiga manfallet skulle ge sig till känna. Till slut kom stöten, den som innebar att Montella kunde ställa sin motståndare i schack. Det skulle krävas ett mindre mirakel för att Rangnick skulle överlista sin motståndare nu. Närmare än ett reduceringsmål kom man inte. Schackmatt, vinst Montella.