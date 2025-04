Uppgifter: Benfica köper loss Samuel Dahl

Samuel Dahl är på lån i Benfica.

Svensken tillhör AS Roma men fick föga förtroende i den italienska klubben.

Nu uppges Benfica köpa loss ytterbacken, enligt portugisiska Sic Noticias.

Samuel Dahl gjorde succé i Djurgårdens IF och köptes under sommaren 2022 av Roma. Väl i Italien fick svensken endast spela tre tävlingsmatcher under det första halvåret i klubben.

Dahl gick, strax innan januarifönstret stängde, till Benfica på lån där en köpoption inkluderades.

Svensken har enligt uppgifter trivts i den portugisiska huvudstaden och nu rapporterar Sic Noticias att Benfica har bestämt sig för att aktivera köpoptionen. Prislappen ska ligga på 8 miljoner euro (ungefär 86 miljoner kronor.

Roma har möjlighet tt stoppa köpoptionen men behöver då betala 11 miljoner kronor och enligt uppgifter ska Roma inte hindra ett potentiellt köp av 22-åringen.

En potentiell övergång skulle ge Djurgården ytterligare miljoner för succébacken då det finns en vidareförsäljningsklausul.