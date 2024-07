OO NYHETER: Bologna i kontakt med Degerfors supertalang

ANNONS

Elias Pihlström har snabbt gått och blir en av superettans mest spännande.

17-åringen som bland annat dragit till sig Malmö FF:s intresse är nu även intressant på ännu högre nivå.

Enligt flera källor till FotbollDirekt.se finns nu även Serie A-klubben Bologna med.

Årets andra transferperiod kryper allt närmare men det storpolitiska ser inte enbart ut att handla om allsvenska storklubbar.

Det finns andra vägar för att nå ut, någonting som Degerfors visar.

Titta bara på någon som Elias Pihlström, 17, som börjar ta steg mot ordinarie hos värmlänningarna. I näst sista matchen innan uppehållet fick han ett längre inhopp borta mot IK Oddevold innan han fick starta där efter mot Sandviken. Och hemma på Stora valla gjorde han två assists i 4-1-segern i toppmötet mot Sandviken – och det inför ögonen på italienska Bologna som fanns på plats.

Enligt mina källor ska nu DIF:s ledning och sportchef Patrik Werner ha visat att man vill ha 1-1,2 miljoner euro för en affär som motsvarar 12-13 miljoner kronor.

Går det igenom till sist så blir det Degerfors vida största transfer där den tidigare är Victor Edvardsen till Djurgårdens för några år sedan för sju miljoner.

FotbollDirekt.se har tidigare redogjort för att han scoutats under våren av Malmö FF och Ola Toivonen som har ögonen på honom. Den assisterande sportchefen uppges ha sett Pihlström vid flera tillfällen.

Så sent som i vintras skrev han på sitt första a-lagskontrakt och i mitten av maj gjorde han debut mot Örgryte IS (seger 4-1). Lägg där till att han under den förra landslagsamlingen P18 fick göra 90 minuter mot Ungern. Pihlström ska beskrivas som mycket underhållande och med det sagt skicklig i man-mot-man-spelet.

