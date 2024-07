ANNONS

HALMSTAD. På plats på rikslägret är inte bara talangfulla spelare.

Lägret uppvaktas även av en hel del scouter och agenter.

– Generellt sett är det väl två till tre spelare per ålderskull som är riktigt intressanta, säger scouten Mattias Ellhar till FotbollDirekt.

På plats just nu i Halmstad har vi Sveriges 170 främsta pojkar födda 2009, men det är inte bara spelarna som infunnit sig på västkusten.

Längs med sidlinjen när det vankas matchs står en hel del scouter och agenter.

En som är på plats för att scouta spelare är Mattias Ellhar, som arbetar som scout för FC Nordsjälland och Right to Dream.

– Vi försöker först och främst titta på på spelare som passar det sättet som vi vill spel på, sen generellt så tittar vi på spelare med intressanta egenskaper som vi kanske kan sälja vidare sen, säger Ellhar till FotbollDirekt.

Vad skulle en sådan egenskap kunna vara? Vad sticker ut?

– Snabbhet är ju a och o på de flesta positioner.

– Sedan är det positionsspecifikt, det kan vara intelligens och speluppfattning på innermittfältare, vi måste ha lite fysik på målvakter och mittbackar.

– Så det är lite olika beroende på vilken position man letar efter.

Ellhar är även tydligen med en viss egenskap som är vanlig hos svenska spelare, en egenskap som kanske också skiljer sig en hel del från flera andra länder och marknader.

– Vi är väl generellt rätt lätta att ha och göra med, svenska spelare har en ödmjuk framtoning, vi jobbar bra i lag.

– Sedan traditionellt sett så har det ju varit mycket mittbackar och defensiva mittfältare med bra fysisk som går internationellt från Sverige. Men just nu har vi väl en uppblandning av alla olika typer.

– Men generellt sett så tror jag väl fortfarande att svensken är den här typiska lagspelaren.

Utan att gå in på namn, om vi tittar brett på 09-kullen som är här, är det många intressanta namn för en klubb som FC Nordsjälland?

– Vi och några klubbar till har väl scoutat i stort sett hela kullen och generellt sett är det väl två till tre spelare per ålderskull som är riktigt intressanta, som vi vill blanda oss in på.