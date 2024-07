ANNONS

Under kvällen möts England och Schweiz i kvartsfinal av sommarens EM.

Då gör “Three Lions” förbundskapten ett oväntat drag.

Han ändrar formation och spelar med fembackslinje, där Bukayo Saka kliver in till väntser, enligt Sky Sports.



England har vacklat och letat efter form, flyt och kemi under sommarens Europamästerskap. Trots kritk och en inte alltid beundrande fotboll har laget tagit sig till kvartsfinal där de ikväll ställs mot Schweiz. Nu rapporterar Sky Sports om att Southgate förväntas förändra i formationen, och att platsen som vänster-wingback går till Arsenalyttern.



Southgate kommer, enligt Sky, att gå från en fyrback till en trebackslinje med två wingbacks som flankerar mittbackarna. Det brittiska mediet har under veckan rapporterar om att förbundskaptenen har spelat med en annan formation och matchplan. Detta för att få ut mer av sitt lag. För första gången på tre år ser Southgate ut att spela med en trebackslinje (eller fembackslinje). Southgate har under veckan testat fler olika spelare och konstellationer ute på kanterna men ser nu ut att landa i Kieran Trippier och Bukayo Saka som wingbacks. Detta för att bidra med en bättre bredd än tidigare.



Att Saka ser ut att få chansen ute till vänster har med att han vill ha en vänsterfotad ytterback på den posiotionen. Även om det har rapporterats om att Luke Shaw är tillgänglig för spel ser det ut som att Arsenal-yttern får axla rollen som ytterback.Matchen mellan England och Schweiz har avspark klockan 18.00 på Esprit Arena i Düsseldorf.