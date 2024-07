Andreas Johansson: ”Otroligt tacksam”

ANNONS

Andreas Johansson är allsvenskans meste spelare genom tiderna.

Mittbacken byttes in mot Malmö FF och gjorde sin 432:e allsvenska match.

– Det är något som jag kämpat och längtat efter länge, säger han till NT-Sporten.

Det har varit på gång ett tag. Andreas Johansson, 42, har haft vittring på rekordet som allsvenskans meste spelare någonsin under en längre tid. Under söndagens match mot Malmö FF byttes mittbacken in och klev upp på 432 allsvenska matcher – flest genom tiderna.

– Det är något som jag kämpat och längtat efter länge, så det är kul att man lyckas uppnå det. Jag har fått mycket gratulationer sedan dess från alla möjliga håll och kanter vilket jag är otroligt tacksam för, säger Johansson till NT-Sporten.

Johansson gjorde a-lagsdebut den andra maj 2002. I och med söndagens match slog ”Ante” den tidigare Örgryte- och Helsingborgsmålvakten Sven Anderssons rekord.