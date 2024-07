Efter FD:s avslöjande – Collins Sichenje lånas ut

ANNONS

Under tisdagen kunde FotbollDirekt avslöja att Collins Sichenje kommer att lånas ut till serbiska FK Vojvodina.

Under onsdagskvällen meddelade AIK, via sina officiella kanaler, att så blir fallet.

Mittbacken lånas ut till och med den 31 december i år.





Dagens fråga presenteras av bet365

Under onsdagskvällen meddelade AIK att man lånar ut mittbacken Collins Sichenje till serbiska FK Vojvodina, detta fram till årskiftet. Detta var något som FotbollDirekt kunde avslöja under tisdagen. Därtill står det klart att det finns en köpotion i låneavtalet, även detta något som FotbollDirekt gjorde klart för.– Vi önskar Collins lycka till i Serbien. Han får möjlighet att spela i Uefa Europa League redan i sommar och vi tror att denna utlåning är väldigt bra för hans fortsatta utveckling, säger herrlagets sportchef Thomas Berntsen till AIK Det stundar alltså spel i den serbiska högstaligan men också kvalspel till Europa League mot Ajax, till att börja med. Förra året placerade sig FK Vojvodina på en fjärdeplats i den serbiska högstaligan, över 30 poäng från mästarna Röda stjärnan.Sichenje Collins anslöt till AIK under april 2022 och har sedan dess gjort tolv tävlingsmatcher i AIK-tröjan, åtta i Allsvenskan och fyra i europaspel.