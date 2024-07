TRE PUNKTER: "Som att få en boll i ansiktet"

ANNONS

En inledning som chockade samtliga och en fotboll som gjorde mer än så.

En oförglömlig EM-afton avgjordes återigen av England, i slutminuterna.

Det skulle inte gå, nu är de i final. Här är tre punkter från semifinalen mellan England och Nederländerna.



Svindlande inledning – som att få en boll i ansiktet

Inte skulle väl en match mellan Nederländerna och dö-trista England tävla med gårdagens semifinal-inledning? Jo visst. Efter fem minuter hade båda lagen inlett med ett frenetiskt tempo. England satte av med en variant av gegenpress och Nederländerna med ett exemplariskt rakt och snabbt anfallspel. I den sjunde minuten stod Xavi Simons för sin bästa aktion denna mästerskapssommar när han drog till med en rackar-rökare i bortre krysset och förlöste en kakafoni till måljubel. Dryga tio minuter senare blev England belönade med en straff efter ett par fina anfall. Trots smällen på exakt samma fot visade lagkapten Harry Kane en enorm kyla när han från elva meter placerade in kvitteringen. Det var lite som att få en stenhård boll i ansiktet, för den här matchinledningen såg man inte komma.

Southgates upprättelse – vilken fotboll!

EM:s tröttaste och mest omtalade följetång – Gareth Southgates oförmåga att få ut maximalt av sina världsstjärnor. Visst, alla experter, tidigare stjärnor och twitterkrigare har haft rätt – England har varit en total mardröm att se på – fram tills nu. Mot Nederländerna var det som att Southgate hade reinkarnerats, klippt sig, skaffat sig ett jobb och fått ordning på bygget. Som de spelade, som de sprang och som Southgate faktiskt fick ut mycket (inte maximalt) av sina spelare. Om man ändå skulle vänta med att få maskineriet att klicka i och få snurr på grejerna valde England bästa möjliga tajming. Efter att ha tråcklat sig till denna semifinal hade många, inklusive mig själv, tappat hoppet om detta landslag. Efter dagens prestation ska det bli ytterst intressant att beskåda söndagens final som känns mycket jämnare nu än för några timmar sedan.



Bragdernas landslag – ska inte vara i final

När ett fåtal minuter av matchen återstod väntade sig de flesta en förlängning denna onsdagskväll. Inte skulle väl något av lagen, allra minst England, avgöra i slutminuterna? Inte skulle väl Southgates drag att byta ut Kane och sätta in Watkins rendera i ännu ett mirakel? Johodå. England skapade ännu en gång historia, bragd och ett (för britter) magiskt sent avgörande. Det var kanske inte en cykelspark från Bellingham men prestationen från Watkins är minst lika imponerande. Det ska inte gå att lyckas vända runt och prickskjuta in bollen från den vinkeln, åtminstone inte när matchen är inne på tilläggstid. England gjorde det igen, skapade ännu en oförglömlig EM-kväll och bilder som kommer att snurra under en lång tid. Nu väntar Spanien i final, en final som England inte ska vara i – men är. Välförtjänt sett till hela turneringen? Kanske inte. Sett till dagens batalj? Absolut.