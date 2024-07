Drömstart för Elfsborg i dubbelmötet – körde över Pafos

ANNONS

Det har blivit dags för Elfsborg att kliva in i Europa Leagues kvalspel.

Detta när de gulsvarta tar emot cypriotiska Pafos FC på Borås Arena.

Följ det första av de två mötena här!





Klockan 19.00 inleder Elfsborg sitt Europaspel som första svenska lag denna sommar. Detta då man ställs mot cypriotiska Pafos FC i den första kvalomgången till Europa League. Matchen, den första i dubbelmötet, spelas på Borås Arena denna torsdag. Returen spelas i Cypern om en vecka.***Torsdag kväll, Borås Arena och svenskt deltagande i Europa League. Elfsborg ställdes mot cypriotiska Pafos FC där en viss Muamer Tankovic huserar. Just Tankovic inledde matchen med att tackla ner Niklas Hult under matchens inledning. Elfsborg inledde starkt och intensivt, man kom till exempel till ett fint inläggsläge i matchens tredje minut.Det andra läget kom en minut senare när Simon Hedlund tog sig ifrån sin försvarare och slog ett inspel i boxen, dock saknades mottagare. Baidoo avlossade Elfsborgs första skott i matchen efter att Tankovic tappat boll i ett prekärt läge. Skottet utanför. Kort därefter slog Pafos en djupledsboll mot en framrusande anfallare som kolliderade med Isak Pettersson.Ahmed Qasem stod för matchens andra Elfsborgs-skott när han sköt mitt på mål i minut sju. I minut nio slog Besfort Zeneli ett inspel som tog på Pafos-försvarare och tillbaka till just Zeneli som kunde raka in 1-0 på ett, för Pafos, olyckligt sätt. Avslutet var det inget fel på och anfallet som föranledde målet mycket snyggt.I den 20:e minuten kom Pafos anfallare Jairo i ett ypperligt läge mot Isak Pettersson. Jairo försökte runda den gulsvarta målvakten som sträckte ut och fick en hand på bollen och således räddade ett eventuellt kvitteringsmål. I den 30:e minuten kom Arber Zeneli till ett fint skottläge efter att ha brutit in från kanten. Skottet var hårt men högt och över mål.

Pafos var långt ifrån ofarliga i den första halvleken. Försöken var många, några farliga. Hörnorna ,kändes det som, haglade in mot Elfsborgs straffområde emellanåt men hemmalaget klarade samtliga försök.



Det dröjde inte länge innan Elfsborg skapade ett jätteläge i den andra halvleken. Detta när Arber Zeneli fick en fin passning av Baidoo och väntade något för länge med att avsluta. På en hörna i den 54:e minuten blev Samuel Holmén fasthållen av Pafos-spelare vilket ledde till att Holmén föll till marken. Efter en stunds väntan sprang den ukrainske domaren till VAR-skärmen (japp, det används i Europa League) och dömde straff. Spelaren, Mellusso, blev även varnad vilket innebar hans andra och fick således lämna planen efter det röda kortet. Straffen tog Arber Zeneli hand om och sköt i stoplen. Påpassligt nog fanns Niklas Hult på rätt plats och rakade in 2-0.



Med en man mer fortsatte Elfsborg att trycka på efter Hults 2-0-mål. Man hade visserliggen en ledning att spela på inför returen men känslan var att de gulsvarta gick för att dryga ut denna buffert av mål. I minut 73 var detta nära att hända efter att Holmén slagit in ett inlägg som Baidoo tajmade något fel. I minut 82 fångade just Baidoo upp en boll på mittplan och transporterade den hela vägen till straffområdet. En passning till Frick och ett avslut senare ledde Elfsborg med 3-0.



I den 87:e minuten såg Pafos ut att reducera när Samuel Holmén förlorade en närkamp mot sin motståndare. Avslutet från Pafos-spelaren gick utanför stolpen och Holmén kunde andas ut. Det blev inga fler mål denna kväll, trots att Jebara kommit nära inpå fri och missat målet. Elfsborgs-segern var ett faktum och avancemanget går nu att ta på.



***



Så här ställde Oscar Hiljemark upp sitt Elfsborg:



Petterson: Holmén, Henriksson, Yegbe, Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Baidoo.



I motståndarlaget finns en tidigare allsvensk spelare med från start, detta i form av ex-bajaren Muamer Tankovic. Så ställde bortalaget upp:



Ivusic: Mellusso, Kvida, Goldar Gomez, Rocha, Bruno, Jairo, Tankovic, Name, Dragomir, Correia.