EM-FINALEXTRA: ”Allt talar inte för Spanien – så kan England störa”

Spanien slåss om EM-guld mot England ikväll.

EM:s kanske bästa landslag mot ett av de mest kritiserade – det mesta talar då för “La Roja”.

FotbollDirekt med djupdykning i nationernas turnering hittills.

Spanien har chansen att vinna sitt fjärde EM-guld och bli störst i Europa före Tyskland. England å sin sida kan vinna sin första EM-titel – blott landets andra guld någonsin.

Med andra ord är det fördel “La Roja” på förhand sett till historien.

Hur det det då ut sett till prestationerna under detta EM?

FotbollDirekt har tittat närmare på bakomliggande siffror inför kvällens stora final. Då går det att konstatera hur Spanien är klar favorit även där.

Dels har de imponerat stort i presspelet. Där får England se upp, som inte alls kommit upp i prestation (bortsett första halvlek i semifinalen mot Nederländerna).

Totalt har spanjorerna snittat elva bollvinster när motståndarna ska försöka etablera anfall. Närmast är Österrike som snittat 9,3 per match. Kvällens motstånd är klart mycket sämre på detta: 5,8 per match.

Vidare har Spanien visat en skarphet framför mål i historiska mått.

De har gjort 13 mål hittills, endast Frankrike har gjort fler under en EM-turnering och det var 1984. Fransoserna gjorde då 14 mål.

Siffror visar här att Spanien överpresterat sett till xG. Enligt xG ska “La Roja” gjort elva mål.

Men England är inte dåliga alls här och har överpresterat även de. Deras xG är 5,6, men de har gjort sju mål. Det placerar de som näst bäst i hela turneringen, före Nederländerna på på tio gjorda mål och 8,7 i xG.

Allt talar dock inte bara för spansk viktoria ikväll. Engelsmännen bör vara vaksamma på att utnyttja deras defensiv i finalen.

Spanjorerna har ett medelsnitt i förväntade insläppta mål (xG against) på 6,51 som placerar laget på tiondeplats i EM. ”The Three Lions" defensiv har varit betydligt mer robust. De har turneringens femte mest solida försvar med 5,3 xG against.

Per match ger det här 1,09 för spanjorerna och 0,88 för England.

