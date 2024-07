TRE PUNKTER: "Trodde jag hade sett allt"

ANNONS

BK Häcken tog emot IF Elfsborg på Bravida Arena i Göteborg.

Matchen sparkades igång vid 16.30 - drygt två timmar senare hade det gjorts åtta mål.

Här är FD:s tre punkter från Elfsborgs makalösa vändning.



Stilla inledning blev till blixtoväder

Två av Allsvenskans fröjdigaste och mest offensiva lag ställdes mot varandra denna söndagseftermiddag. Inledningen var minst lika intensiv som… Vänta nu, det var den inte alls. Istället var den avvaktande, krampaktig och moloken. Det dröjde dock inte länge innan spjällen öppnades och matchbilden blev det många hade förutspått. Simon Gustafson öppnade målskyttet i matchminut 22. Fyra minuter senare kvitterade Elfsborg genom Sebastian Holmén. Strax innan pausvila sköt Valgeir Fridriksson in 2-1 i nättaket. Tre minuter in i andra halvlek sköt Terry Yegbe in kvitteringen. I minut 66 skruvade Häckens Ali Youssef in Häckens tredje ledningsmål. Denna gång dröjde det till minut 90 innan kvitteringen kom, ännu en gång från Terry Yegbe. Till sist fick Elfsborg det sista ordet när både Per Frick och Arber Zeneli gjorde mål på tilläggstid. Att blixten skulle slå ner i Göteborg denna söndag kunde man räkna med, men åtta (!) gånger hade nog ingen på känn.



Simon Gustafsons ord stämde – till slut

Det blev som sagt den intensiva och målrika tillställning som många trodde. Efter den första halvleken, i vilken det smällde på bra och delades ut fem (!) gula kort ledde Häcken med 2-1. Trots det gick Häckens lagkapten, Simon Gustafson, till pausintervju och var rasande.

“Vi får ett smörgåsbord av chanser från vår speluppbyggnad hela vägen fram som jag tycker att vi ska ta tillvara på” sade Gustafson till Max i paus.



I den andra halvleken var Häcken det bättre laget under lång tid och såg, efter Youssefs läckra smekning, ut att vinna matchen. Så blev det dock inte utan Simon Gustafsons ord om att laget inte tog till vara på sina chanser blev avgörande då…

Elfsborgs makalösa vändning – Sur Déjà vú för Häcken

Visst, en uddamålsledning i minut 90 kan alltid kvitteras och därmed inbringa glädje till laget som gör mål. Däremot trodde jag att jag hade sett allt när Djurgården, mot just Häcken, gjorde tre mål på åtta minuter och kvitterade matchen. Denna söndag blev en obehaglig Déjà vu för Pål Arne Johansen och hans lag då man återigen släppte in tre snabba mål – denna gång på fem minuter. Vändningar likt dessa ska bara inte gå men gör det alltid ändå, vilket är en charm med fotbollen. Cred ska ges till Oscar Hiljemark och hans Elfsborg som inte gav upp och till slut vann matchen. Ännu en bakläxa ges dock till Häcken som ännu en gång tappade tre poäng på ett fåtal minuter.