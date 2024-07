AIK besegrade HBK – första bortasegern på ett år

ANNONS

Ångestmöte på Örjans Vall. Halmstads BK mot AIK.

Efter 90 minuter stod AIK som vinnare på bortaplan - för första gången på 350 dagar.

Matchen slutade 2-1 efter mål av Rui Modesto, André Boman och Ioannis Pittas.



Erlandsson: Vinicius, Baffoe, Wallentin, Boman – Granath, Al-Ammari, Svedberg, Eyjólfsson – Turgott, Ingason.Nordfeldt: Edh, Milosevic, Tiedemann, Thychosen – Celina, Fanne, Salétros – Faraj, Pittas, Modesto.

***

Inför matchen hyllades en av svensk fotbolls största – definitivt den meste – spelare. Andreas Johansson blev prisad som den spelare som har gjort flest allsvenska matcher i historien. 432 stycken och en karriär som pågått i 22 år. Mot AIK fanns Johansson på bänken.



När matchen sedan sparkades igång var det AIK som tog hand om bollen. Men i den tredje minuten var HBK mycket nära att ta ledningen när Ingason fått en tå på en boll i straffområdet. Nordfeldt fick sträcka ut och visa sig vaken.



AIK försökte i sin tur komma loss på kanterna och hitta till inläggslägen. HBK-försvaret var dock lika stabilt och organiserat som vanligt. I den 10:e minuten kom Omar Faraj till ett bra läge i straffområdet sedan han blivit serverad en brilljant passning av Modesto. Faraj missade halvt bollen och läget rann ut i sanden.



I den 14 minuten kom AIK loss på vänsterkanten. Bollen slogs in i straffområdet från Salétros sedan han och Faraj väggspelat med varandra. Vid den bortre stolpen fanns Rui Modesto som nickade in 1-0. Kort senare var AIK nära igen då Pittas hittat till Fanne som skjutit på täckande HBK-försvarare.



De efterföljande tio minuterna bestod av allt som oftast av ett AIK som rullade boll och försökte hitta in i HBK:s straffområde.



– Jag tycker AIK gör en exemplarisk halvlek så här långt, sade Max expert Anders Andersson efter 25 minuter.



I den 31 minuten hade HBK en frispark. Amir Al-Amari drog till från närmare 20 meter, Nordfeldt utan problem. I efterspelet av frisparken drog Joseph Baffoe på sig ett gult kort.

Med tio minuter kvar av första halvlek testade Pittas ett avslut från straffområdeslinjen, utanför. Någon het målchans fanns det inte att rapportera om från resten av halvleken. Däremot stod Mads Thychosen för en fin prestation när han avväpnade en framrusande William Granath.



– Jag tycker vi har bra kontroll på matchen, sade Anton Salétros i pausintervjun med Max.



I den andra halvleken drog Omar Faraj till från håll efter att ha hållit bort sin försvarare. Skottet mitt på Erlandsson. I minut 52 testade Celina att vrida in bollen i borte, och missade.



I minut 57 utökade Ioannis Pittas AIK:s ledning efter att Joseph Baffoe slagit en hemåtpassning till Erlandsson som var för lös. Den snappade Pittas upp och kunde kyligt rulla in 2-0 från snäv vinkel. I minut 66 var Pittas nära att göra sitt andra efter att Anton Salétros klackat fram bollen till cyprioten som sköt över. Två minuter senare sköt Pittas igen, denna gång med vänstern och i ribban.



HBK försökte att forcera och gjorde ett dubbelbyte. Särkilt nära hade de inte kommit när matchuret visade 79 minuter. AIK gjorde även de ett dubbelbyte i slutet av matchen. Ut gick Omar Faraj och Lamine Fanne. In kom John Guidetti och Dino Besirovic.



I minut 82 drog André Boman till efter ett tafatt AIK-försvarsspel. Nordfeldt fick bollen rakt på sig men lyckades styra in den i eget nät. I minut 88 sköt John Guidetti i burgaveln efter ett ypperligt förarbete av Mads Thychosen.



Matchen slut. Halmstads BK: 1. AIK: 2.