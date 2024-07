Elfsborg vidare i Europa League efter ännu en överkörning

LIVE

Cypriotiska Pafos ställs mot Elfsborg på Alphamega Stadium i Limassol.

Efter två möten vann Elfsborg med 8-2 och är därmed vidare till den andra kvalomgången till Europa League.

Läs FD:s referat av kvällens gulsvarta överkörning här.





Så här ställde Oscar Hiljemark upp sitt manskap på CypernPettersson: Yegbe, Henriksson, Holmén – Kaib, Baldurson, Ouma, Hedlund – Zeneli, Frick, BaidooIvusic, Pileas, Name, Goldar, Correia – Dragomir, Pedro Pelagio – Bruno, Tankovic, Jajá – Jairo***Matchen inleddes tämligen direkt med en Pafos-chans då Jajá tagit sig förbi sin spelare och fått till ett skott på mål. Kort senare, i minut två, drog Rami Kaib på sig ett gult kort för en stämpling.I den sjätte minuten kom Pafos-anfallaren Jairo till ett friläge efter Elfsborgslarv. Skottet var välriktat och förbi Pettersson, men i stolpen. Lite senare försökte samma Jairo med en cykelspark. Pafos med en klart bättre inledning än senast.I den 11 minuten blev Arber Zeneli omkullknuffad och senare sparkad på. Domaren sprang, efter en stund ut till VAR-skärmen, och visade senare ut Pafos nummer 77, Correia. Kort därefter fick Micheal Baidoo ett skottläge utanför straffområdet. Skottet gick mot den vänstra stolpen och räddningen från Pafos-keepern var väl utförd.I den 22 minuten fick Rami Kaib bollen på strax utanför straffområdets vänstra kant. Därifrån slog han ett välslaget inlägg mot den bortre stolpen som Ouma nickade in. 1-0 Elfsborg. Tre minuter senare kvitterade Pafos genom ett självmål från Sebastian Holmén. En mycket märklig situation där Holmén nickar bollen bakåt, mot målet, istället för bort från det.I den 29 minuten skulle Pafos ha tagit ledningen när Jairo missade bollen på ett inspel där anfallaren hade öppet mål. Trots att Pafos spelade med en man mindre var det hemmalaget som skapade mest och farligast chanser. I den 36 minuten rev Andri Baldursson ner Jairo utanför straffområdet. Domaren blåste i pipan, gav frispark och gult kort till islänningen. Vid den liggande bollen stod Maumer Tankovic och drog till – hårt och över mål.I den 40 minuten blev Arber Zeneli satt i ett ypperligt skottläge i straffområdet efter passning av Baidoo. Skottet över mål. Kort senare blev Gustav Henriksson varnad efter att ha sparkat ner Jajá. Vid frisparken stod Tankovic igen. Denna gång spelade han bollen sidled och till Dragomir som placerade in bollen invid den vänstra stolpen. 2-1 Pafos i minut 43. Fem minuter senare var Elfsborg nära att kvittera efter att ha spelat fin anfallsfotboll i motståndarnas straffområde. När Simon Hedlund blev serverad ett jätteläge av Timothy Ouma skulle han ha gjort mål. Istället sköt sköt han bredvid stolpen och ut.Inför den andra halvleken gjorde Elfsborg två byten. Ouma och Kaib ut, Besfort Zeneli och Niklas Hult in. Just Niklas Hult såg till att Elfsborg kvitterade efter att han spelat fram Baidoo till öppet mål och 2-2. Två minuter senare avancerade Andri Baldursson fram till utkanten av straffområdet med bollen och drog till. Skottet hårt och välplacerat, 3-2 till Elfsborg efter 48 minuter. I den 53:e minuten testade Besfort Zeneli ett skott utifrån som testade Ivusic i Pafosmålet. På den efterföljande hörnan var det även där nära ytterligare ett Elfsborgsmål.I den 58 minuten såg Elfsborg och Jalal Abdullai till att stänga matchen totalt via en mycket snygg chipp in i mål. 4-2 Elfsborg, 7-2 totalt. De efterföljande tio minuterna var tämligen händelsefattiga, åtminstone jämfört med resten av den andra halvleken. Elfsborg skapad, genom Ahmed Qasem, dubbla jättelägen och skulle ha gjort mål på minst ett av lägena.De sista tio-femton minuterna var av formell karaktär för båda lagen. Elfsborg ägde mycket boll och fick till sist in 5-2 efter att Niklas Hult ännu en gång assisterat, denna gång till Arber Zeneli. Matchen över. Elfsborg: 5. Pafos: 2. Sammanlagt resultat: 8-2.