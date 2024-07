TRE PUNKTER: "Gulsvart lekstuga på Cypern"

ANNONS

Förutsättningarna var enkla. Elfsborg behövde förlora med mindre än tre mål för att ta sig vidare till Europa Leagues andra kvalomgång.

Det blev ingen förlust utan ännu ett målkalas och överkörning.

Avancemanget är klart – här är FD:s tre punkter från den gulsvarta lekstugan på Cypern.

Solklara förutsättningar, stjärnklara favoriter, stökig tillställning

Inför kvällens drabbning var förutsättningarna solklara. Elfsborg var stjärnklara favoriter efter 3-0-överkörningen på Borås Arena. Det enda man var tvungen att göra var att spela av 90 minuter fotboll på Cypern. Istället blev det raka motsatsen. Pafos inledde matchen som att de låg under i slutskedet av matchen och gick all-in framåt. Lägen skapade de gott om och ledde även matchen efter 45 minuter. I den andra halvleken var det ett helt annat och respektlöst Elfsborg som såg till att döda matchen på en minut. Baidoo rakade in bollen i öppet mål efter en läcker framspelning av Niklas Hult. Mindre än 60 sekunder senare drog Andri Baldursson till med ett välplacerat långskott. När Jalal Abdullai tio minuter senare chippade in 4-2 var Elfsborg definitivt vidare. Ännu mer efter Arber Zenelis 5-2-mål som innebar 8-2 sett över två möten.

Ännu ett rött kort – ännu ett gulsvart VAR-beslut

Ni kanske minns vad som hände förra veckan, när VAR användes på Borås Arena? Då blev Pafos Matias Mellusso utvisad efter att ha brottat ner Sebastian Holmén i straffområdet. Elfsborg fick straff, Mellusso sitt andra gula och fick således lämna planen. En vecka senare drog Pafos på sig ännu en utvisning när Joao Correia råkat trampa Arber Zeneli invid skrevet. Båda gångerna tog domaren hjälp av VAR för att visa ut Pafos-spelarna, båda gångerna var domsluten tvivelaktiga. Elfsborg stod likväl för två gedigna insatser i denna första kvalomgång till Europa League och är vidare helt rättvist. Jag tror dock, likt förra veckan, att de gulsvarta inte har haft särskilt mycket emot användandet av VAR – än så länge.

Hiljemarks masterclass – Hults fantastiska inhopp

Efter 45 minuter låg Elfsborg under med 2-1. Man hade fortfarande ett bra resultat att spela på men den första halvleken talade inte direkt för de gulsvarta – bortsett Pafos röda kort. Hur ser man då till att ta sig vidare? Går man in och stänger matchen? Nejdå. Man gör ett par byten, ger bollen till Niklas Hult och lägger in flera offensiva växlar. Oscar Hiljemark och hans Elfsborg fortsätter imponera på mig. Detta gäller även Niklas Hult och hans fantastiska inhopp – frågan är om jag någonsin har sett honom i så vasst slag som idag? Elfsborgs matcher är intensiva, tuffa, målrika och taktiskt smarta från den unga managern. Efter Hiljemarks fyra första tävlingsmatcher har de gjort 16 (!) mål framåt, vunnit samtliga och haft en offensiv vilja som heter duga. Det är bara att ge det till Elfsborg och tränarteamet, frågan är hur länge smekmånaden fortsätter och hur långt man kan gå i Europa?