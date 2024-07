ANNONS

UPPSALA. I en helt galen match vann Malmö FF till sist med 4–3 efter ett avgörande i 87:e minuten.

MFF låg under i paus med 2–0 men redan under pausvilan hände något.

– Vi vann matchen i halvtid, jag kände att spelarna accepterade att vi låg under och jag är väldigt stolt, säger Henrik Rydström på presskonferensen.

Malmö FF var mycket nära andra raka förlusten i allsvenskan efter underläge mot IK Sirius med både 2–0 och 3–2 men serieledarna reste sig på nio och vann med 4–3 där Nils Zetterström avgjorde i 87:e minuten.

– Nils är en fantastiskt ung spelare med huvudet med sig, men jag tror alla blev förvånade när han stänkte dit den, säger Rydström och ler.

– Han kommer bli hur bra som helst. Han spelar respektlöst, han funderar inte så mycket.

Rydström har själv svårt att först hitta orden när han ska beskriva matchen.

– Herregud, det är svårt att samla sig och säga något vettigt, men för vår del vann vi matchen i halvtid, jag kände att spelarna accepterade att vi låg under. Det är så lätt att skylla ifrån sig. Sirius blev väldigt försiktiga i andra halvlek och det laget som vågade mest vann. Jag är väldigt stolt.

Sirius tränare Christer Mattiasson är fåordig efter tappet mot MFF.

– Jag är otroligt besviken. Vi borde ha hanterat det bättre, vi hade behövt marginalerna med oss för att vinna. Otroligt surt att inte komma härifrån med någonting, säger han och tillägger:

– Jag vill bara åka härifrån, bara åka hem.