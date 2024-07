MFF vände och vann i helt galen match – 19-årig doldis hjälte

ANNONS

MFF såg ut att förlora borta mot Sirius, men de vände på steken både en och två gånger.

Slutresultatet på Studenternas blev 4-3 till serieledarna där 19-åriga mittbacken Nils Zetterström blev matchhjälte med ett skott i krysset i 87:e minuten.

Under fredagskvällen drog allsvenskans 15:e omgång igång. Först ut var IK Sirius som tog emot Malmö FF hemma på Studenternas IP i Uppsala.

Sirius kom från en stark 3–1-seger hemma mot Gais och placerade sig på niondeplats inför omgången. MFF toppar fortsatt serien, men kom från en tung 2–1-frölust borta mot Mjällby AIF senast.

Anders Christiansen drog på sig en skada mot Mjällby och missade matchen mot Sirius. Även Anton Tinnerholm, Stefano Vecchia och Oscar Lewicki saknas fortfarande.

Sirius gjorde två förändringar i elvan jämfört med senast. Marcus Lindberg utgick och ersattes av Adam Wikman. Dessutom saknades stjärnanfallaren Yousef Salech, och ersattes av August Ljungberg.

Malmö FF förändrade rejält i startelvan jämfört med senaste matchen. Förutom Christiansen saknades Johan Dahlin, Niklas Moisander, Oliver Berg och Isaac Kiese Thelin. In kom Ricardo Friedrich, Nils Zätterström, Taha Ali, Sergio Pena och Hugo Bolin.

Matchen startade klockan 19:00 och nedan FD:s liverapport från mötet

Härlig stämning i ett sommarvarmt Uppsala. Mer eller mindre fullsatt, och en härlig stämning från bägge klackarna.

Sirius var nära per omgående, men Ricardo Friedrich svarade för en vass räddning när Uppsalalaget ställde om blixtsnabbt i en omställning.

Mycket MFF-boll i inledningen på Studenternas, men Sirius med kompakt försvar.

Botheim kom till avslut med pannan efter dryga kvarten spelad, men norrmannen nickade över.

I 25:e minuten var Sirius nära ledningen när Milleskog sköt i bra läge, men Friedrich var återigen med på noterna. Brassen imponerar nu när han fått chansen i stället för veteranen Dahlin.

Nio minuter senare kom dock ledningsmålet för Sirius.

Bollen damp ner framför fötterna på Leo Walta som placerade in 1-0 för Uppsalalaget.

Precis före paus kom 2-0, och det var en bjudning från Friedrich som kastade bollen rätt i gapet på Adam Wikman som läckert lyfte bollen över brassen in i mål. Svagt av Friedrich och detta var också det sista som hände i första halvlek.

– Vi ligger under med 2–0, då finns det inte jättemycket som är bra i en fotbollsmatch, säger MFF-stjärnan Sebastian Nanasi till Max i paus.

MFF inledde slött även i andra halvlek och Rydström försökte väcka sitt lag med ett byte i 55:e minuten när Busanello ersattes av Sören Rieks. Ett offensivt byte av MFF-tränaren.

Om det var bytet som gav resultat eller ej kan vara osagt, men efter timmen spelad reducerade MFF. Nanasi tryckte in reduceringen från nära håll via ribban.

I den 72:a minuten kom också 2-2. Hugo Bolin slog till för MFF och vild glädje på bortaläktaren. Sirius på knäna nu, som alltså tappat 2-0 till 2-0 på dryga tio minuter.

7 695 åskådare på plats på Studenternas i kväll – och merparten jublade återigen stort i den 78:e minuten när inhoppande Joakim Persson smått mirakulöst rakade in en retur. Vild glädje i en helt galen match.

Glädjen var dock kortvarig, för i 83:e minuten nickade Isaac Kiese Thelin in 3-3. MFF-stjärnan inledde på bänken men kom nu in och knoppade in kvitteringen.

Sirius var ytterst nära 4-3 minuten senare, men skottet i stolpen och Friedrich och hela MFF drog en lättnandes suck.

I den 87:e minuten var det i stället MFF som gjorde 4-3. Nils Zetterström med första allsvenska målet när han tryckte upp bollen i krysset. Ett drömmål i en helt galen match.

MFF vann med 4-3.

Startelvor:

IK Sirius:

Tånnander – Castegren, Nwadike, Jeng, Widgren – Milleskog, Stensson, Walta, Wikman, Heier – Ljungberg.

Malmö FF:

Friedrich – Stryger, Jansson, Zätterström – Ali, Berg Johnsen, Pena, Busanello – Bolin, Botheim, Nanasi.