SvFF betalar Reinfeldts assistent – trots sparpaket

Fredrik Reinfeldts personliga assistent erhåller hälften av sitt arvode från SvFF.

Detta trots att han numera jobbar med annat – och att SvFF redan har anställt en person var uppgift är att assistera odrföranden.

Olof Lundh berättar i sitt sommarprat i P1.





Fredrik Reinfeldt blev vald som ordföranden i SvFF den 25 mars 2023. Trots att den före detta statsministern sitter i sju andra styrelser och har ett aktiebolag som omsatte omkring nio miljoner kronor förra året tar han ut full lön från SvFF (114 600 kronor i månaden), menar Fotbollskanalen När Reinfeldts företrädare, Karl-Erik Nilsson, tog plats i Uefas exekutivkommitté valde han att halvera sitt SvFF-arvode.När Olof Lundh sommarpratar i P1 går han bland annat in på hur Reinfeldts personliga assistent, som har jobbat med ordföranden i många år, erhåller hälften av sitt arvode av SvFF – trots att förbundet har anställt en annan person med uppgift att assistera ordföranden och generalsekreteraren. Den personen hjälper nu enbart Andrea Möllerberg och har fått andra arbetsuppgifter.Sportjournalisten Olof Lundh i sitt sommar i P1 – Beslutet om att Reinfeldt kunde ta in en egen assistent tog den förra generalsekreteraren Håkan Sjöstrand. Det här innebär att förbundet har tagit på sig en extra kostnad för Reinfeldts skull - något som slår mot fotbollen - i tider av sparpaket där förbundet bara under 2024 ska spara 30 miljoner kronor, säger han.Reinfeldt har, enligt Fotbollskanalen, själv inte varit tillgänglig för kommentar, däremot har SvFF gett ett uttalande.

”Fredrik Reinfeldt har fortsatt att arbeta med sin assistent sedan han tillträdde som ordförande för Svenska Fotbollförbundet, till viss del genom hans bolag och till viss del i egenskap av hans roll inom SvFF. Personen i fråga stöttar även fler inom SvFF med olika administrativa delar, som ligger inom ramen för den strategi vi har för att arbeta effektivt och kostnadsmedvetetet framåt”, uppger förbundet.



Reinfeldts mandatperiod löper ut i samband med nästa års årsmöte. Han har hittills inte velat ge ett rakt besked om huruvida kommer, och vill, fortsätta som ordförande i SvFF efter det.