Den svenske målvakten Karl-Johan “Kalle” Johnsson har tvångsdegraderats.

Hans Bordeaux har haft ekonomiska problem under längre tid och degraderas nu till franska tredjeligan.

"Det har varit en berg- och dalbana av känslor med tron att klubben skulle bli räddad, men så blev inte fallet", skriver målvakten på Instagram.



Den svenske målvakten Karl-Johan Johnsson har tillhört Bordeaux sedan augusti 2023. Den franska klubben har under flera år brottats med ekonomiska problem men såg under ett tag ut att bli kvitt dessa. Detta efter att Fenway Sports Group, som bland annat äger Liverpool, var nära att köpa upp klubben.Något beslut om övertagande togs aldrig då de inte nådde en överenskommelse och Bordeaux kommer nu att tvångsdegraderas. Detta i och med att de inte kan uppfylla de ekonomiska krav det franska fotbollsförbundet kräver.Karl-Johan Johnsson beskriver sin syn på saken via Instagram:"Det har varit en berg- och dalbana av känslor med tron att klubben skulle bli räddad, men så blev inte fallet"

"Jag försöker hålla fokus och inte tänka så mycket på omständigheterna. En vecka till av väntan för att se vad som händer med klubben".

34-åringen spelade 22 matcher för klubben i Ligue 2 förra säsongen.