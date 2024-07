ANNONS

STOCKHOLM. Djurgården gjorde jobbet hemma mot FC Progres Niederkorn i Conference League-kvalets första möte med en imponerande 3-0-viktoria – och Samuel Dahl tackade troligen för sig.

Även om det inte blev ett Johan Elmander-farväl tror jag blivande Roma-spelaren inte kunde önska sig ett bättre avslut i Dif.

En sista dans i höst – visade varför han kan bli guld värd i Europakvalet

Oavsett hur bra Gustav Wikheim kommer vara i sommar och höst verkar det inte bli någon fortsättning. Detta har kollega Ola Gustavsson själv uppgett, och därefter bekräftade sportchef Bosse Andersson för mig att det blir svårt att förlänga med norrmannen efter tre år i blårandigt. Prio är i stället att förlänga med Stockholmskillarna Jacob Une Larsson och Besard Sabovic. Men vi som minns Conference League-succén 2022 vet att Wikheim med sin internationella spelstil är en x-faktor i detta Dif och han kan bli tungan på vågen i detta kvalspel. Det såg vi inte minst nu när han vek in från vänster, lurade skjortan av sin motståndare innan han placerade in förlösande 1-0-målet. Ett typiskt Wikheim-mål.

Inte ett Elmander-avsked, men svårt att inte få ett bättre avslut ändå

Samuel Dahl har troligen gjort sin sista match i Djurgården. Dagen före mötet med luxemburgarna slog han själv fast det i den mixade zonen, detta eftersom han mer eller mindre är klar för italienska storklubben Roma. Han sa själv att det skulle bli sentimentalt att ta farväl av Dif-fansen, och även om det inte blev en Johan Elmander-sorti (tvåmålsskytt i 3-0-segern mot Hammarby sommaren 2003) kunde Dahl nog inte önska sitt ett bättre avslut än en stabil 3-0-seger i Europakvalet och därmed med ena benet i tredje kvalrundan i Conference League.

Schüllers comeback ett stort glädjeämne i kväll

Djurgårdens kanske viktigaste mittfältare har inte spelat tävlingsfotboll sedan allsvenska premiären mot IFK Göteborg då han tidigt utgick skadad. Sedan dess har vägen tillbaka varit lång, men nu under torsdagskvällen fick Rasmus Schüller äntligen göra comeback till stående ovationer när han efter timmen spelad byttes in. Ett minst sagt välkommet namn in i Dif inför guldstriden och Europaspel i sommar och höst.

