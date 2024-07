ANNONS

Daniel Svensson är en svensk talang som jobbar i det tysta.

Det menar åtminstone Tipsbladet som även uppger att Nordsjaellands svenska mittfältare drar till sig intresse från storklubbar.

– När du spelar bra kommer klubbar så klart att titta på dig, säger Svensson till Tipsbladet.

Daniel Svensson, 22, har tillhört danska FC Nordsjaelland sedan han lämnade Brommapojkarna i juli 2020. Sedan dess har han tillhört klubbens akademi men har under fjolårs-säsongen varit mer eller mindre given i laget som slutade fyra i Superligaen. Nu rapporterar dansk media om att flera klubbar följer svensken och har sett honom på plats. Bland annat den franska klubben Nice.– De har sett några matcher och de gillar nog mig som spelare, men det är egentligen inte mer än så just nu, säger han om Nice-ryktet till Tipsbladet Utöver Nice har en italiensk storklubb, Juventus, visat intresse för Svensson. Ett rykte som överraskade mittfältaren något.– Lite, ja. Jag förväntade mig inte att vakna upp och läsa det. Men när du spelar bra kommer klubbar så klart att titta på dig, säger han.Även om rykten från utländska klubbar kan vara överraskande och intressant har Svensson fullt fokus på Danmark och Nordsjaelland.– Visst känns det bra. Jag har jobbat för att komma hit. I början spelade jag inte så mycket, men jag fortsatte bara att träna hårt och tro på mig själv. Det känns bra när det hårda arbetet belönas, säger Daniel Svensson.Daniel Svensson förlängde nyligen sitt kontrakt med FC Nordsjaelland till och med 2027.