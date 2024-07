Sabovic förklarar gesten: "Menade inte att hetsa"

ANNONS

Besard Sabovic sköt segern till Djurgården mot Elfsborg.

Efter målet valde mittfältaren att fira framför hemmasupportrarna – något som inte uppskattades.

– Jag sa till honom att det var ganska olämpligt, säger Sebastian Holmén efter matchen enligt Fotbollskanalen.

Under söndagskvällen drabbade Djurgårdens IF samman med IF Elfsborg på Borås arena. Matchen stod länge och vägde, men med knappt en kvart kvar av ordinarie tid slog gästerna till.

Besard Sabovic smällde in målet till 2–1 efter läckert förarbete från Samuel Leach Holm och Oskar Fallenius.

Efter målet som innebar Dif-seger valde mittfältaren att fira framför Elfsborgs-supportrarna. Något som inte mottogs väl varken av publik eller spelare.

– Jag sa till honom att det var ganska olämpligt. Om man gör mål för sitt eget lag finns det ingen anledning att börja hetsa motståndarsupportrar och hålla på. Jag tycker bara att det är löjligt, säger Sebastian Holmén efter matchen enligt Fotbollskanalen.

Holmén var tidigt framme hos Sabovic och visade sitt missnöje.

– Vi spelare får en massa skit där publiken kan skrika vad de vill till oss, men om vi gör mål får vi inte fira tillbaka mot dem. Det är lite tråkigt. Jag menade inte att hetsa eller något sånt. Jag var bara väldigt glad över att göra mål - och olyckligtvis för dem var det framför deras klack, säger Sabovic själv enligt Fotbollskanalen.

Firandet renderade i ett gult kort som gör att mittfältaren är avstängd när Djurgården tar emot IFK Göteborg i nästa vecka.