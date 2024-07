Helsingborg slog Öster efter galen halvlek

ANNONS

Helsingborgs IF mot Östers IF på Olympia.

Mycket talade för att det skulle bli en målsnål historia, det blev det inte.

Hemmalaget vann efter att ha gjort tre mål på 14 minuter.

Klockan 19.00 sparkades toppmötet mellan Helsingborgs IF och Östers IF igång på Olympia. Enligt statistiken talade mycket för det skulle bli en målsnål historia. Enligt FotMob släpper Öster in minst mål i serien, cirka 0,7 mål per match. Helsingborg släpper in tredje färst mål, 1,0 per match. Byter man perspektiv och ser till antal gjorda mål gör bortalaget 1,7 mål per match, i snitt. Hemmalagets siffra är desto mer blygsam. De snittar 1,1 mål per match.

***

Bortalaget tog hand om avsparken och startade det som blev en intensiv första minut av matchen. I den fjärde minuten tog sig Helsingborg framåt genom ett fint anfall på högerkanten. Till slut snappade Armin Gigovic upp bollen i straffområdet och placerade in 1-0. Det var första gången på hela säsongen som Helsingborg har gjort mål inom de femton första minuterna.

Bara tre minuter senare förkunnade Wilhelm Loeper in 2-0 efter Öster-slarv på egen planhalva. Passningen av Dennis Olsson var mycket väl slagen – Loepers vilja att komma först till avslut var även den stark.



I den 18:e minuten fick Helsingborg en hörna. Den tog Wilhelm Loeper hand om, vispade in den på bortre där Jon Birkfeldt fanns. Han nickade i sin tur tillbaka bollen till förstastolpen där Taylor Silverholt fanns. Han nickade bollen mot mål, den räddades av Wallinder men var innanför mållinjen. 3-0 Helsingborg efter 18 minuter.

I den 23 minuten kom reduceringsmålet för Öster. Detta efter ett inlägg i boxen som skarvades ner till Aliev som satte dit 1-3-målet. Kort efter Östers reduceringsmål av Aliev drog han på sig ett rött kort. Detta efter att han gett igen efter en smäll, dock mot fel person, med en armbåge.

I den 38 minuten var Helsingborg, och Taylor Silverholt, nära att utöka sin ledning ytterligare. Detta efter att anfallaren vunnit närkampen mot sin försvarare efter en långboll men Wallinder kommit ut och gjort sig stor. Även Öster hade läge att göra mål och reducera när Varmanen tagit sig förbi Joelsson men kommit ur vinkel och således inte kunnat skjuta in bollen i den öppna målburen.



När domare Erik Mattsson blåste för halvtid hade publiken på Olympia fått skåda fyra mål på tjugo minuter, ett rött kort och ytterligare målchanser.

Tidigt i den andra halvleken satte Helsingborg ytterligare press på Öster när de var nära att utöka ännu en gång. Denna gång rann chansen ur sanden. Närmare var det dock när Östers Mörfelt fick ett jätteläge, en mot en med Joelsson, i boxen. Skottet utanför, missat jätteläge.

Tempot i den andra halvleken var klart mycket långsammare och mindre frenetiskt än i den första. Trots det skapade båda lagen en del halvchanser innan det återstod tjugo minuter av matchen.



I den 79 minuten kom andra halvleks första mål. Detta när Östers Lukas Bergquist dragit till från håll och placerat in bollen vid Joelssons första stolpe. 3-2 med tio minuter kvar.

Några fler mål blev det inte på Olympia denna måndagskväll. Helsingborg höll ut mot ett Öster med tio spelare. Matchen slut. Helsingborgs IF: 3. Östers IF: 2.



***



Kvällens startelvor:

Helsingborgs IF: Joelsson; Birkfeldt, Rogne, Nilsson, Olsson – Loeper, Gigovic, Kjellnäs, Svanbäck - Acquah, Silverholt.

Östers IF: Wallinder; Bergquist, Kricak, Adolfsson, Varmanen – Bergmark Wiberg, Kusu, Seger – Rodic, Aliev, Mörfelt.