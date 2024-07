ANNONS

AIK:s Kristoffer Nordfeldt har kritiserats en hel del i år.

Enligt statistiktjänsten Opta är landslagsmålvakten i botten bland allsvenska målvakter.

Men det är inte bara dåligt för keepern – “Kribben” visar samtidigt toppkvaliteter.

Under de senaste åren har Kristoffer Nordfeldt, 35, varit en viktig pjäs för AIK. Landslagsmålvakten har varit en given startspelare i Gnaget sedan han anslöt under sommaren 2021. Denna säsong har dock landslagsmålvakten inte alls nått upp till samma nivåer.

Det visar sig inte minst i antalet insläppta mål. Enbart IFK Norrköping (37) och Kalmar FF (33) har släppt in fler mål än AIK:s 32. Detta har medfört att allt fler röster från supporterled höjts om att Ismael Diawara, som värvades från Malmö FF inför säsongen, borde få chansen i mål.

AIK:s svaga defensiva facit har såklart inte bara med Nordfeldt att göra. Avsaknaden av Alexander Milosevic har bland annat varit uppenbar, vilket visat sig när mittbacksbjässen nu återvänt efter en lång tids frånvaro. Likväl har Stockholmslaget fortsatt släppa in mål, även med Milosevic. Sedan återstarten mot Kalmar FF har AIK släppt in fem mål på tre matcher.

Med andra ord finns det fortsatta defensiva bekymmer.

FotbollDirekt har, med hjälp av statistiktjänsten Opta, tittat närmare på Nordfeldts statistik denna säsong jämfört med de senaste säsongerna av allsvenskan.

Då går det att se en tydlig nedåtgående spiral för en av Sveriges främsta målvakter under det senaste decenniet.

Av 32 målvakter som fått speltid i allsvenskan denna säsong är Kristoffer Nordfeldt i botten.

Ingen annan målvakt har hindrat färre baklängesmål än AIK-veteranen, med -5,7 i snitt. Närmast Nordfeldt är IFK Norrköpings Oscar Jansson med -5,4. Bäst är Kalmar FF:s Samuel Brolin med 5,2.

# Spelare xG skott på mål Insläppta mål

(exkl.självmål) Målvakt;

Hindrade mål 1 Samuel Brolin 22.2 17 5.2 2 Tim Erlandsson 18.6 14 4.6 3 Jonathan Rasheed 11.8 9 2.8 … 30 Alexander Lundin 1.8 5 -3.2 31 Oscar Jansson 26.6 32 -5.4 32 Kristoffer Nordfeldt 20.3 26 -5.7

Sett till räddningsprocent är Nordfeldt näst längst ned på listan, med 57,8 procent. Oscar Jansson är svagast med 56,8 procent. I toppen är IFK Värnamos Jonathan Rasheed med 75 procent.

Här räknas endast målvakter med minst 900 spelade minuter.

# Spelare Räddningsprocent 1 Jonathan Rasheed 75.0% 2 Tim Erlandsson 74.6% 3 Oliver Dovin 73.7% … 14 Marcus Bundgaard 64.3% 15 Kristoffer Nordfeldt 57.8% 16 Oscar Jansson 56.8%

Däremot finns saker i Nordfeldts spel som visar att han fortsatt är ett toppnamn.

I spelet med fötterna är bara fem målvakter bättre. Nordfeldts passningsprocent ligger på 73,4 procent. I denna kategori är bara Andreas Linde, Elis Bishesari, Noel Törnqvist, Oliver Dovin och Anton Fagerström starkare.

Därtill är han stark i både det långa och korta passningsspelet (se sammanställning nedan).

Allsvenskan 2024 - Målvakter med 900+ minuter Player Passes # Passing % Passes Opp Half # Passing % Opp Half Passes Own Half # Passing % Own Half Andreas Linde 479 1 82.7% 84 1 41.7% 395 6 91.4% Elis Bishesari 515 2 79.6% 113 6 30.1% 402 3 93.5% Noel Törnqvist 419 3 79.5% 66 5 30.3% 353 11 88.7% Oliver Dovin 347 4 78.7% 80 9 28.8% 267 2 93.6% Anton Fagerström 232 5 75.0% 57 13 26.3% 175 8 90.9% Kristoffer Nordfeldt 383 6 73.4% 114 7 29.8% 269 5 91.8% Samuel Brolin 325 7 71.1% 103 10 28.2% 222 7 91.0% Johan Dahlin 309 8 69.9% 120 4 31.7% 189 1 94.2%

Avslutningsvis ger FD med hjälp av Opta en utvecklingskurva för “Kribben” i AIK-tröjan.

2021 var hans klart starkaste år. Hans räddningsprocent låg då på 75,6. Det har därefter successivt gått nedåt och är nu nere på låga 57,8.

Kristoffer Nordfeldt i allsvenskan – sedan 2021 Season xG skott på

mål Insläppta mål

(exkl.självmål) Målvakt;

Hindrade mål Räddningsprocent 2021 12.6 10 2.6 75.6% 2022 40.6 32 8.6 70.8% 2023 36.8 36 0.8 68.3% 2024 20.3 26 -5.7 57.8%

Som Opta avslutar med att beskriver detta:

“Den stora frågan är om detta är slump, eller om tappet är ett slut på en mycket fin och lång karriär”.

***