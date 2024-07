ANNONS

SOLNA. Två matcher, två förluster. Sämsta möjliga start för Mikkjal Thomassen men det kunde lika gärna blivit seger i kväll mot Gais.

Därför måste man ge det här nya projektet tålamod, även om 48-åriga tränaren själv sa till mig i veckan att han själv är medveten om att det är en känd bristvara i klubben.

***

Vågat att peta Modesto – men bättre effekt med portugisen på planen

Som FD kunde berätta tidigare under måndagen petades Rui Modesto mycket överraskande mot Gais, detta trots att portugisen varit en av lagets viktigaste spelare sedan ankomsten i fjol. Vågat av Thomassen, men draget med Ring blev inte så lyckat och han byttes ut redan i paus mot just Modesto. Det blev bättre fart med flärdfulle portugisen på banan och enligt mig ska han alltid vara på plan. En x-faktor i AIK och har varit så under lång tid.

Guidetti såg spelsugen ut – glädjande och viktigt

Han byttes in med tio minuter kvar och hade både en och två chanser direkt med pannan. Därefter skapade han på egen hand ett vasst läge som kunde ha slutat med en kvittering på tilläggstid. John Guidetti har väntat, väntat och väntat på att komma i gång efter långtidsskadan och jag tycker han såg hungrig ut i inhoppet. Som Thomassen sa till mig i veckan kommer Guidetti bli väldigt viktig för AIK den här säsongen, och ju tidigare det lossnar för stjärnanfallaren desto bättre förstås. Likaså för AIK så klart, för två raka förluster var förstås inte det Thomassen hade hoppats på och på pappret ser det ju nattsvart ut. Samtidigt hade den här matchen kunnat sluta hur som helst, så AIK ska och måste ha tålamod nu.

Gais är en poäng från Europa, bara att lyfta på hatten

Vem hade trott att Gais efter mer än halva säsongen skulle vara en poäng från en tredjeplats i allsvenskan? Bedriften som de grönsvarta svarat för i återkomsten efter alla år borta från allsvenskan är otroligt imponerande. Ett mål redan i tredje minuten räckte nu för alla tre poängen – och Gais ska absolut inte skämmas för viktorian. Det blir häftigt att fortsätta följa göteborgarna i sommar och höst.