MFF förlorade matchen mot Kí Klaksvík.

Trots det är de regerande svenska mästarna ändå vidare i Champions League-kvalet.

Här är FotbollDirekts Fredrik de Rons tre punkter från matchen på Färöarna.

Det var inte vackert – men det var effektivt

Malmö FF gick in i matchen med en jättefördel. Hemmamötet slutade 4–1 och de regerande svenska mästarna hade redan ena foten i Champions Leagues tredje kvalomgång. Då var det nog många som satte kaffet i halsen när Klaksvík tog ledningen efter bara två minuters spel. MFF kvitterade bara minuter senare, men hemmalaget hittade in i en riktigt fin period och tryckte ned gästerna fullständigt under en period i den första halvleken. Skulle Klaksvík skrälla – IGEN? Svar; nej.

Malmö FF har en otrolig förmåga att reda ut svåra situationer, och så blev det även ikväll. Det var inte vackert, men det var effektivt. I slutändan tar sig MFF enkelt vidare i Champions Leauge-kvalet,

Det här räcker inte, Malmö

Att Malmö FF är inne i en tung period ser vem som helst. Två förluster på tre matcher i allsvenskan, ett drömmål från Nils Zätterström ifrån ytterligare ett poängtapp och en Henrik Rydström som bittert muttrar sig igenom intervjuer – ja, MFF mår uppenbarligen inte toppen just nu.

Mycket bättre såg det inte ut i kvällens match mot Kí Klaksvík. Det var krampaktigt, det var fult, det var tråkigt. Har vårsäsongens succéer satt grillor i huvudet på de himmelsblå? Jag vet inte, men vi kan konstatera att det måste till en rejäl nivåhöjning om MFF ska rå på de grekiska ligamästarna Paok (eller FK Borac Banja Luka från Bosnien & Herzegovina) i kvalomgång tre – för det här räcker inte.

Den färöiska orkestern

Om man tittar mycket på allsvensk fotboll är man van vid mäktiga inmarschlåtar, dundrande växelramsor och vackra tifon. Något man kanske inte är lika van vid är en orkester – live på arenan. På Färöarna jobbar man tydligen lite annorlunda, och det hade helt ärligt något.

Den färöiska orkestern på Vid Djupumyrar-stadions största storhet var dess fullständigt usla nivå. Vi bjöds bland annat på en hädisk version av The White Stripes superdänga Seven Nation Army, och en fruktansvärd rendering av Här kommer Pippi Långstrump. I tider med Superbowl-inspirerade halvtidsshower, The Hives på nationalarenan innan Zlatan Ibrahimovics avtackning och lasershower innan mästerskapsfinaler var läktarorkestern något som förde tankarna till en svunnen tid – och det piggade upp.

Det är inte ofta en analys av en fotbollsmatch landar i en gammal hederlig musikrecension, men för att citera den gamla AIK-sportchefen Björn Wesström – det är där vi är.