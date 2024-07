ANNONS

Mattias Johansson plockades in av IFK Göteborg inför säsongen.

Nu står det klart att han lämnar i samband med att hans korttidskontrakt löper ut.

Mattias Johansson plockades in på free transfer av IFK Göteborg inför årets säsong och skrev då ett korttidskontrakt fram till den sista juli(det vill säga idag).

Nu står det klart att ytterbacken lämnar i samband med att avtalet löper ut.

– Mattias har med sin rutin och professionalism bidragit under våren. Tyvärr gjorde en oturlig skada att han missade en del matcher under en period. Vi passar på att tacka honom för hans tid hos oss och önskar Mattias stort lycka till, säger Ola Larsson, teknisk direktör i IFK Göteborg via klubbens hemsida.

Totalt blev sju framträdanden i allsvenskan för Johansson.

