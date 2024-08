ANNONS

Hannes Sveijer lämnar IK Sirius på lån.

Talangen går på lån till Sandvikens IF.

Hannes Sveijer har under vårsäsongen varit utlånad till AFC Eskilstuna, men nu står det klart att målvaktstalangen klättrar i seriesystemet.

IK Sirius meddelar nämligen nu att Sveijer lånas ut till Sandvikens IF.

– Under våren har Hannes fått viktig speltid som given etta i AFC Eskilstuna i Division 1. Nu tar han klivet upp en serie för att tävla om speltid i Superettan istället. Klubb och spelare kan varandra sen tidigare och det här känns som en bra lösning för alla parter. Vi önskar både Hannes och Sandviken ett stort lycka till under hösten, säger Jonathan Ederström via Uppsalaklubbens hemsida.

Låneavtalet sträcker sig året ut.

