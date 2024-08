ANNONS

Malmö FF värvar Israel Anum från Right to Dream.

17-åringen har anslutit permanent efter en tids provspel i MFF.

– Jag är så glad över att komma till Malmö, säger mittbacken i ett uttalande på MFF:s hemsida.

Under fredagen står det klart att Malmö FF värvar en 17-åring från Right to Dream, som var med i sommarens Gothia cup.

Israel Anum heter talangen och han har efter Gothia provspelat med MFF.

– Jag är så glad över att komma till Malmö, det är en stor klubb som går väldigt bra, som spelar i Europa. Det är en härlig känsla att vara här och jag se fram emot att få komma igång, säger mittbacken i ett uttalande på MFF:s hemsida.

Han fortsätter:

– Som spelare skulle jag beskriva mig själv som aggressiv, som en ledare och jag älskar att hjälpa mina lagkamrater. Malmö är en fantastisk klubb som jag tror kommer ge mig stora möjligheter, att vara en del av den här klubben kommer hjälpa mig att utvecklas som spelare.

Planen är att Anum ska spela med MFF:s P19-lag.

– Israel är en spelare som jag har varit nere och tittat på i Ghana. En modern mittback i form av att han kanske inte är den typiskt stora mittbacken utan han är mer atletisk, väldigt rörlig, snabb, kvick, otrolig spänst och välskolad. Han har fått en jättefin utbildning i Right to Dream Academy, säger chefsscouten Jeffrey Aubynn i ett uttalande på MFF:s hemsida.

