VÄSTERÅS. Oväntat petad senast. Nu var det Rui Modesto som så många gånger förr visade vägen för AIK i segern borta mot VSK.

Därmed visade också portugisen att Mikkjal Thomassen gjorde fel i måndags – och det dröjer nog innan bänken anropar igen.

En fantastisk första halvlek på en kokande arena

Det gör lite ont att skriva och säga Hitachi Energy Arena, men wow vilken inramning och fotbollsmatch vi fick se första 45 minuterna där. Det var full fart framåt från bägge lagen från första sekund. AIK bjöd på två vackra mål, först upprullningen som startades av Fanne och som avslutades av Modesto med pannan efter Pittas inlägg (ombytta roller där) och så kort senare volleykanonen från Besirovic innan VSK reducerade genom Viktor Granath efter Thychosens galna hemåtpassning (håll en stolpe-gate efter Lustigs misstag i EM 2012 verkar inte nått Nordfeldt). Ja, det hände mycket i första halvlek och det var bara att åka med. Tack för den underhållningen, VSK och AIK!

Modesto ska alltid spela, visade att Thomassen gjorde fel

Portugisen har varit en megasuccé sedan ankomsten i fjol. Från sin ytterposition är han ett ständigt anfallsvapen och har bidragit med så många mål och assist under sin tid i Gnaget. Därför var det mycket överraskande att Mikkjal Thomassen i sin blott andra match som AIK-tränare valde att bänka Modesto senast mot Gais. 48-åringen motiverade det med att Erik Ring gjort det bra på träningarna och att han passade bättre mot ett fysiskt Gais medan portugisen var perfekt att slänga in när matchen öppnat upp sig. Enligt Thomassen tog Modesto petningen på bästa möjliga sätt i snöpliga förlustmatchen, och nu mot VSK var portugisen tillbaka i elvan – och nickade alltså in 1-0 till AIK i ödesmötet mot jumbon. Det lär dröja innan 24-åringen på nytt inleder på bänken.

Börjar bli jobbigt för VSK – men Thomassen kan pusta ut

Västerås som spelat så bra fotboll som nykomling i årets allsvenska har inte haft marginalerna med sig. Nu har laget sex poäng upp till kval och det börjar bli svettigt och jobbigt för jumbon som alltså inte spelat i allsvenskan sedan 1997. Samtidigt måste det här ha varit en så otrolig lättnad för Thomassen som efter dubbla torsk som start i AIK nu fick vinna som svartgul tränare.