GRIMSTA. I den 83:e minuten byttes Evans Botchway in i BP:s match mot HBK.

Två minuter senare hade han gjort sitt första allsvenska mål – då bjöd ghananen på en segerdans.

– Det är en ghanansk dans, varje gång jag gör mål firar jag med en dans, säger 18-åringen till FotbollDirekt.

Evans Botchway, 18, lämnade hemlandet Ghana och klubben Accra Lions för Sverige och Brommapojkarna i April. Sedan dess har anfallaren fått hoppa in i fem matcher. När BP tog emot Halmstads BK under lördagen fick Botchway göra sitt sjätte inhopp. Detta när han byttes in för Nikola Vasic i den 83:e minuten. Två minuter senare hade ghananen gjort sitt första allsvenska mål.

– Jag är väldigt glad. Jag har väntat på det här målet sedan jag kom och jag ville göra mål för supportrarna. De hejar alltid på oss oavsett hur det går. Jag är väldigt glad för målet, säger han till FotbollDirekt efter matchen.

Målet kom till via en kontring efter en HBK-hörna där Ludvig Fritzson skickat upp en långboll mot mittplanen. Först på den bollen var Evans Botchway som brottades med André Boman och senare fortsatte transportera bollen.

– När jag fick bollen trodde jag på mig själv och jag vet att jag är snabb nog. När jag fick bollen ville jag verkligen göra mål.

Tänkte du någonsin på att passa bollen till någon av dina lagkamrater?

– Nej! Jag gillar faktiskt att passa men den här gången ville jag verkligen göra mål för fansens skull. De har väntat på att jag ska göra mål och de gillar mig. Jag ville ge dem målet.

Hur mycket betyder supportrarna för dig?

– I Ghana, där jag kommer från, betyder fansen allting för oss. När man spelar måste man se till att göra fansen glada. Varje gång jag spelar gör jag det för fansen. Jag ville göra de glada för att de stöttar oss oavsett var vi spelar.

Efter att den 18-årige Botchway gjorde mål tog han en omväg, över hela planen och till BP:s klacksektion.



– Jag ville springa till där de står för att de betyder allting för oss.

Ditt målfirandet, vad betyder det?

– Min målgest är en ghanansk dans. varje gång jag gör mål firar jag med en dans, säger han och ler.

Så när du gör fler mål kommer vi få se samma dans?

– Ja, samma och ännu mer. Ännu mer firande! Laget ska vara förberedda på fler målfiranden.

Det har nu gått drygt tre månader sedan den 18-årige ghananen lämnade sitt hemland för Sverige och Brommapojkarna. Han medger att det har varit en utmaning men att han har blivit mycket väl omhändertagen.



– Det är en ny utmaning, en ny miljö och ett nytt hem. Mina lagkamrater är väldigt snälla mot mig varje gång vi kommer till träning. Tränarna pratar alltid med mig och jag är redo för att lära mig och anpassa mig. Det spelar ingen roll om jag inte får så mycket speltid, jag är redo att lära mig. Varje gång jag kliver på planen allt det jag tränar på och jobba hårdare.

Vad har du för ambitioner med din säsong i år?

– Mina ambitioner handlar om att lära mig mer från dem. Från Timossi, han är en bra spelare och jag vill lära mig mer från honom – hur han springer, vad han gör när han får bollen och hans självförtroende. Jag är taggad på att tränarna ska lära mig mer och jag är redo för det.



Evans Botchway blir återhållsam när frågan om större ambitioner än Allsvenskan kommer på tal.



– Jag hade varit väldigt glad om jag hade fått spela i Premier League, det hade jag blivit väldigt glad för.



Har du någon favoritklubb ute i världen?

– Ja faktiskt, säger han tveksamt och svarar:

– Jag hade gärna gått till Borussia Dortmund, Benfica och Leipzig.

18-årige Evans Botchway med 4-1-målet för BP hemma mot HBK! 🔴⚫



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/qcWdCqDR5p — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) August 3, 2024