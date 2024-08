Amane gjorde två mål på två minuter: "Bra start på matchen"

ANNONS

BK Häcken spelar kval till Europa Conference League mot estländska Paide Linnameeskond på Bravida Arena.

Efter 45 minuter leder Häcken med 3-1. Detta bland annat efter Romeo Amanes två mål – på två minuter.

– Det är alltid viktigt att börja matcherna bra, säger Amane till Sportbladet.

BK Häcken tar just nu emot estländska Paide Linnameeskond på Bravida Arena. Det dröjde inte länge innan hemmalaget tog ledningen efter att Romeo Amane smällt in 1-0 i krysset efter fem minuter. En minut senare höll han sig framme och placerade in 2-0 efter ännu ett läckert hemma-anfall.

– Mina två mål kom tidigt i matchen och de var viktiga för att vi fick en bra start på matchen, säger Amane till Sportbladet i paus.

Bortalaget fick till en reducering efter att även de visat att de kunde spela anfallsfotboll. Detta i den 32:a minuten. Tre minuter senare utökade Häckens Amor Layouni till 3-1. Det var dock den unga mittfältaren, Romeo Amane som var halvlekens bästa spelare.

– Det är alltid viktigt att börja matcherna bra. Vi har 90 minuter att spela men det är viktigt att leda med två mål efter 45 minuter. Nu måste vi gå in i omklädningsrummet och lyssna noggrant, sedan är det en halvlek kvar.