TRE PUNKTER: "De såg knappt ut att ha vaknat"

ANNONS

Djurgården gjorde jobbet mot Progres Niederkorn från Luxemburg.

Finländska Ilves Tampere gjorde det också, men mot Austria Wien. Idag ställdes de mot varandra i den tredje kvalrundan till Conference League.

Här är FD:s tre punkter från den oavgjorda tillställningen i Tammerfors.

En finsk urkraft – med eftersmak av bragd

Det har redan sagts men tåls likväl att sägas igen. Sättet som finska Ilves från Tammerfors tog sig till denna matchen mot Djurgården var remarkabelt, storslaget och nästintill ofattbart. De slog ut giganten från Österrike, Austria Wien, som vunnit den inhemska serien vid 24 tillfällen och tagit sig till flera gruppspel i europeiska turneringar. Ilves bortamatch mot de violetta har jag försökt beskriva här – och jag tror att den hade väldigt stor inverkan på hur lodjuren från Tammerfors presterade idag.

Det fanns liksom inte på kartan att Djurgården skulle komma till Tammelan Stadion och köra över lodjuren. Det vittnade den första halvleken om. I den var det snarare hemmalaget som var närmare ledningsmålet och Djurgården aldrig riktigt nära den finska buren. Den finska urkraften satt uppenbarligen i sedan förra veckans bravader i Österrike där en viss Roope Riski satte lagets femte straff i Wien. Idag förlöste han ännu ett finländskt jubel genom sitt kvitteringsmål. Ilves kanske inte är det mest spelskickliga lag man skådat, men nästa veckas match kommer sannerligen inte att bli lätt för Djurgården.

Dif hade glömt att ställa väckarklockan

De första tio-femton minuterna av denna match känns det som att Djurgården vill glömma. Eller glömma och glömma… De såg knappt ut att vara vakna om jag ska vara ärlig. Att ha en matchplan där man inleder med ett lågt stående kollektiv och låter motståndarna föra bollen är inget ovanligt, inte ens för ett ofta högt pressande Djurgården. Det har ofta att göra med att man vill se hur väl motståndarna trivs med att vara bollförande och sedan kunna hota dem genom snabba omställningar när laget är spritt över hela planen. Det kändes dock som att de lila-klädda Dif-spelarna stod lågt – och bara stod. Utan någon egentlig plan för hur de skulle utmanövrera motståndarna eller spela sin frejdiga fotboll. Efter en kvart hade Dif vaknat till något och i den andra halvleken var de nära helt klarvakna. Åtminstone fram till Wikheims 1-0 mål och inför Ilves kvittering. Därefter återgick matchen till det mer jämna slaget och förblev oavgjord fram till slutsignal.

Dansk debutant i Finland – Priske visade styrka

Med en dryg kvart kvar av ordinarie tid gjorde Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand ett trippelbyte. Sannolikt som konsekvens av Ilves kvittering och chanserna de skapade tätt efter. Bland de tre som byttes in fanns den nyss värvade August Priske. Den 20-årige dansken presenterades av Blåränderna så sent som i måndags och fick alltså göra debut redan under torsdagen. Den 187 centimeter långe anfallaren är känd för sitt hårda jobb och kommer senast från spel i Nederländska FC Eindhoven dit han var utlånad till från Midtjylland. På Tammelan Stadion fick Priske inte mycket tid och utrymme att visa upp sig. Däremot vittnade aktionen där han sprang ikapp och tacklade omkull en Ilves-försvarare om en del av Priskes repertoar. Är man så pass lång och känd för sitt hårda jobb kan man som Djurgårdare förvänta sig fler liknande aktioner från nyförvärvet. Kanske får han chansen att visa upp sig i returen nästa vecka, där hans Dif och Ilves gör upp om en playoff-plats.