Superettan-nykomlingarna IK Oddevold förstärker.

Klubben meddelar nu att man lånar in Håkon Røsten från Rosenborgs BK.

IK Oddevold slåss för sin överlevnad i superettan och nu står det klart att nykomlingarna förstärker truppen inför avslutningen på säsongen.

Oddevold meddelar nu att man lånar in Håkon Røsten från Rosneborgs BK.

– Det känns fantastiskt kul att få in Håkon till laget. Trots sin unga ålder har han spelat på en hög nivå i Norge och det ska bli väldigt spännande att få jobba med honom under resterande del av året, säger sportchef Mats Johansson via klubbens hemsida.

19-åringen har bland annat 33 U-landskamper med Norge på sin meritlista.