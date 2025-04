HIF:s fiasko – föll i hemmapremiären

I skuggan av allsvenskan spelades flera intressanta matcher i superettan under lördagen.

För Helsingborgs del blev det ingen rolig lördag med förlust hemma mot Sandviken.

Efter att ha åkt ur allsvenskan 2022 har HIF huserat i superettan.

Det skriker heller inte uppflyttning efter två matcher av årets seriespel.

Det blev förlust i premiären borta mot Sundsvall förra helgen och nu hemma mot Sandviken gick det precis lika illa.

0-1 mot ”Giffarna” senast, 1-2 mot Sandviken på ett välfyllt Olympia nu.

William Thellsson blev segerskytt med sitt 2-1-mål i 91:a minuten.

Övriga resultat i superettan denna lördag:

Utsikten vs Oddevold 0-2

Östersund vs Landskrona 3-3

Kalmar vs Sundsvall 1-0