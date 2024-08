Nya dystra bilden kring Coulibaly efter AIK-flytten

ANNONS

Ismaila Coulibaly hade det svårt i AIK.

Några ljuspunkter syns heller inte för flyttryktade mittfältaren för 23-åringen som nu utesluts i Sheffield United.

I vintras anslöt Ismaila Coulibaly till AIK på lån men det har inte alls fungerat. Knappt med speltid och när han väl spelade blev det dessvärre inte många rätt, undantaget 6-2-överkörningen av IFK Norrköping i maj.

Nyligen gick lånet med AIK ut och Coulibaly lämnade.

Nu står det klart att 23-åringen sannolikt inte kommer ges några chanser i Sheffield United.

Under torsdagen släppte The Championship-klubben en lista på spelartruppens tröjnummer för säsongen 2024/2025 som sparkades igång under fredagskvällen.

Coulibaly fanns då inte ens med på 24-mannalistan.

Vidare finns han heller inte med på Uniteds trupplista på hemsidan.

Med andra ord lär han inte få någon speltid i United framöver.

Vad som kan bli räddningen är uppgifter som belgiska Gazet van Antwerpen kom med i mitten av juli. Enligt uppgifterna förhandlade belgiska Beerschot om att ta Coulibaly. Det var oklart huruvida det handlade om ett lån eller köp, men det är en klubb som maliern redan haft en stark sejour hos. Han spenderade nämligen två år på lån där mellan 2020 till 2022.

Totalt gjorde Coulibaly gjort fem mål och två assist på 44 matcher för den belgiska klubben.

Sheffield Uniteds tröjnummer 2024/2025:

Gilchrist 2️⃣

Souttar 6️⃣



Our confirmed 24/25 squad numbers ⚔️ pic.twitter.com/NwSyOkpk2W — Sheffield United (@SheffieldUnited) August 8, 2024

***