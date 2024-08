ANNONS

Cypriotiske Andreas Christou, 19, provspelar med Helsingborgs IF.

Omonia-talangen har imponerat – men uppges trots det inte vara aktuell för en flytt.

– Nej, just nu är det bara att vi ska se Andreas här hos oss i några dagar till, säger HIF:s sportsligt ansvarige Mikael Dahlberg till FotbollDirekt.

Cypern är uppenbart en allt mer intressant marknad för Sverige. Efter att AIK tog in Ioannis Pittas för drygt ett år sedan, har flera därifrån ryktats till svenska klubbar.

Dels har Omonia Nicosias Andronikos Kakoullis till IFK Göteborg sett aktuell ut. Vidare uppgav cypriotisk media att Loizos Loizou från samma klubb fångat Djurgårdens intresse.

Nu har alltså även Helsingborgs IF gett sig in på denna bana. 19-årige Andreas Christou befinner sig på provspel. På klubbens officiella hemsida meddelas det att talangen tränar med laget fram till på måndag.

Christou tillhör Omonias andralag, men har redan fått träna med förstalaget under försäsongen.

HIF:s sportsligt ansvarige uttalar sig nu för FD om Christous avtryck hittills.

– Det är en skicklig fotbollsspelare med bra grundteknik och spelförståelse. Det märks att det är en duktig spelare. Han har en låg tyngdpunkt och bolltrygg generellt, säger Mikael dahlberg.

Han fortsätter:

– Sedan är han 19 år, så det handlar en del om hur det kan översätts till vår kontext och spelmodell och sådär. Även nivå i hur en spelare i den delen av karriären som det är spännande att se hur det kan fungera.

Talangen beskrivs enligt FotbollDirekts källor som en spelare med låg tyngdpunkt, med mycket kreativitet och duktig på att hitta bra samspel. Samtidigt anses han ännu vara något oslipad, men likväl en lovande offensiv mittfältare.

Hur passar han in där utifrån vad ni har sett?

– Vi får se, vi får göra klart det här provspelet, då han återvänder på tisdag.

– Det var ett bra läge att se honom här hos oss, han är en skicklig spelare. Vidare så har det varit bra för oss att se honom men också för att få en referenspunkt om ligan där (Cypern). Det är ju en liga med en hel del spelare som kanske inte slår sig fram i de större klubbarna där, på grund av konkurrensen.

– Så det är intressant att få den bilden också.

Kan ni förlänga provspelet?

– Nej, just nu är det bara att vi ska se Andreas här hos oss i några dagar till. Det är det som är planerat, sen får vi se hur vi går vidare därefter.

Hur ser möjligheterna ut att värva honom framåt?

– Det är klart att han är intressant, annars hade vi inte tagit in honom. Men vi är på ett bra ställe med många egna spelare som fått och tagit chansen. Det är inte så att vi är i behov av att ta in spelare just nu.

Finns det tankar på att utveckla något typ av samarbete med Omonia?

– Nej, det är ingenting som har diskuterats. Nu har det mer handlat om att prova Andreas här först och främst.

