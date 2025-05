JUST NU: Tottenham Hotspur vinner Europa League

Tottenham Hotspur eller Manchester United kommer att vinna Europa League.

Under onsdagskvällen gör de upp om pokalen på Estadio San Mamés i Bilbao.

Matchen har sparkats igång – följ den här!

Det har inte varit någon rolig säsong för Tottenham Hotspur och Manchester United i Premier League.



Efter 37 omgångar befinner sig Spurs på en 17:e-plats i serien. Det röda Manchester-laget har i sin tur spelat in en poäng mer, och är 16:e bäst i den engelska högstaligan.



Desto bättre har det gått för de två engelska klubbarna i årets upplaga av Europa League, då man imorgon ställs mot varandra i finalen på Estadio San Mamés i Bilbao.



***



På ett fullsatt, och kokande, Estadio San Mamés visade båda lagen att de var där för att tävla och anfalla direkt. I den femte minuten slarvade Spurs bort bollen i ett gyllende läge, som till sist slutade med skott i täck från Bruno Fernandes.



Med tolv minuter på klockan hade Spurs belönats med en frispark i ett bra läge utanför boxen. Inlägget slogs av Pedro Porro och skapade oreda i Uniteds straffområde då man inte fått iväg bollen och Richarlison kunde skjuta i täck och ut till hörna.



Den efterföljande fortsatte att vara fartfylld och offensiv från båda lagen, även om United var närmast att komma till en farlig målchans.



Med 35 minuter på klockan varnades Manchester Uniteds Amad Diallo för att ha stoppat en kontring för Spurs. Kort senare visade statistiken att Spurs hade skramlat ihop till 0,21 xG samtidigt som United hade 0,16.



Med 42 minuter på klockan skulle dock ett mål falla. Detta via Brennan Johnson som gjorde 1-0 för Spurs efter att han stött in sin egen retur på ett inlägg.



Den andra finalhalvleken inleddes klart mer passivt än den första och inte mycket hände i de två straffområdena. Istället fick domaren nyttja sin pipa flera gånger vilket innebar att matchbilden blev hackig.



Med nära 20 minuter kvar att spela såg United utt att kvittera matchen då Vicario först tappade ut bollen till Rasmus Højlund som nickade bollen mot en målbur utan keeper. Då befann sig Micky van de Ven på rätt plats och lyckades cykelsparka bort bollen på mållinjen.



Manchester United tryckte på för ett kvitteringsmål och kom tämligen nära vid ett par tillfällen. Bland annat via en nick från Bruno Fernandes. Med 89 minuter på klockan var ställningen fortsatt 1-0 för Spurs.



I den sista tilläggsminuten fick Luke Shaw ett ypperligt läge att kvittera matchen med huvudet, men Vicario klarade. Kort senare fick de rödklädda en hörna varpå Onana sprang upp i straffområdet. Trots ett cykelsparksförsök från Casemiro kom aldrig något kvitteringsmål.



Tottenham Hotspur vinner Europa League 2025.





***



Startelvor:



Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie – Bissouma, Bentancur, Sarr – Johnson, Solanke, Richarlison.



Manchester Untied: Onana; Mazraoui, Maguire, Mount, Fernandes, Højlund, Dorgu, Yoro, Amad, Casemiro, Shaw.