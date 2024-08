ANNONS

STOCKHOLM. Malmö FF svarade för ett sensationellt avancemang till Champions League-playoffet efter 4–3 borta mot grekiska Paok i går.

Djurgårdens lagkapten Magnus Eriksson lyfter på hatten för sin forna klubb.

– Det var ju omöjligt att se matchen någonstans, men jätteimponerande av MFF. Jag mötte Paok med Bröndby back in the days och då förlorade vi med 5–0, säger Eriksson till FotbollDirekt.

Djurgården drabbar samman med finska Ilves under tordagskvällen på hemmaplan och har 1–1 att gå på från mötet i Finland förra veckan.

Kanske är Malmö FF:s bragd i Grekland i går där skåningarna vann med 4–3 i CL-kvalets näst sista runda efter förlängning extra tändvätska.

För FD berättar kapten Magnus Eriksson, som själv spelade Champions League med MFF 2014, att han är mäkta imponerad av vad kompisarna Pontus Jansson, Johan Dahlin och resten av de himmelsblåa spelarna presterade nere i Thessaloniki.

– Men först och främst var det ju omöjligt att se matchen någonstans, säger Eriksson och skrattar angående att den sändes av MFF:s egna kanal MFF Play innan han fortsätter:

– Jag fick följa matchen via diverse sidor, men jätteimponerande av MFF så klart. Jag mötte Paok med Bröndby borta back in the days och då förlorade vi med 5–0, konstaterar han gällande danskarnas Europa League-playoff mot grekerna 2015.

Även Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf applåderar allsvenska guldkonkurrenten efter triumfen nere i Grekland.

– Det är bara att lyfta på hatten och gratulera till en väldigt stark insats att slå ut Paok.

Såväl Lagerlöf som Magnus Eriksson var med på Djurgårdens egna Europasaga 2022 då det inte bara blev gruppspel i Conference League utan också vidare avancemang till slutspel.

Eriksson medger att han älskar matcherna i Europa, och tycker att sitt Djurgården står sig starkt likt för två år sedan.

– Det var fantastiskt 2022 och oavsett motstånd från vilka länder som helst ändrar vi inte vårt sätt att spela. Vi har kvar stommen från 2022 och kryddat med nya spelare. Det känns stabilt.

