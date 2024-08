ANNONS

Återstarten av damallsvenskan.

Då tog Hammarby tre viktiga poäng i “hängmatchen” och vann med 3-0.

Cathinka Tandberg gjorde mål mot sin gamla klubb.

Damallsvenskan har startat igen efter uppehållet. Under lördagen gick Hammarby och Linköping FC in i höstsäsongen.



Hammarby tog ledningen redan i den femte matchminuten genom norska Emilie Joramo. I den andra halvleken gjorde Smilla Vallotto 2-0 målet. Nyförvärvet Cathinka Tandberg, som anslutit till Bajen under sommaren från just Linköpings FC, såg till att sätta dit 3-0 som också blev slutresultatet i matchen.

– Jag kom in och visade vad jag är bra för och kom in med massa energi. Det ger bra självförtroende att öppna målkontot här i Hammarby, sa Cathinka Tandberg till viaplay efter matchen och fortsatte:

– Det kändes speciellt men jag kom in och skulle visa vad jag går för i Hammarbytröjan. Men de är klart det var speciellt.



Det var en viktig seger för Hammarby som jagar FC Rosengård uppe i toppen. Nu skiljer det 9 poäng mellan lagen när de har lika många matcher spelade.

TV: