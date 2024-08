ANNONS

Den 15-årige forwarden Julian Karlsson Brännlund är aktuell för en övergång till Bröndby.

Detta skriver danska Tipsbladet som uppger att en övergång först kan bli aktuell när spelaren fyllt 16 år.

– Det är en win-win-situation, oavsett om det händer mer, säger Markus Tilly, akademichef i GIF Sundsvall, till Tipsbladet.



Julian Karlsson Brännlund, 15, spelar till vardags i GIF Sundsvalls ungdomslag men har den senaste tiden tränat med danska Bröndby. Där var han även med och spelade ungdomsturneringen The Next Generation Trophy. Enligt Tipsbladet gjorde han det bra där och stod bland annat för ett mål i bronsmatchen mot RB Salzburg.– Det finns intresse från Brøndby, då de också bjöd in honom. Jag vet inte vad resultatet av intresset blir. Jag antar att de kommer att ge mig ett svar inom den här veckan och sedan får vi se vad som händer. Om det inte blir något mer av det så har Julian haft en bra upplevelse. Det är en win-win-situation, oavsett om det händer mer, säger Markus Tilly, akademichef i GIF Sundsvall, till Tipsbladet

Karlsson Brännlund har ett treårigt ungdomskontrakt i GIF Sundsvall och måste fylla 16 innan han får byta klubb till ett annat europeiskt land. Enligt Markus Tilly är det också för tidigt att spekulera i vad som kommer att hända med ett eventuellt bud.

– Vi fokuserar på att utveckla våra spelare varje dag, och då kanske det kommer erbjudanden. Vi sålde en spelare till Italien förra året och det visar att vi gör många saker rätt. Så jag blir inte förvånad om det kommer erbjudanden på vägen, men det är också en diskussion med Julian och hans familj. Vi säljer ingen om de inte också vill åka.