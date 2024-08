Så gick det för svenskarna i Champions League under onsdagen

ANNONS

Förutom Malmö FF var det fler svenskar ute och spelade Champions League under onsdagskvällen.

Bland andra satt John Mellberg, 18, på bänken för Salzburg.



Olof Mellbergs son, John Mellberg, 18, var med på bänken i gårdagens Champions League möte mellan FC Salzburg och FC Dynamo Kiev.

18-åringen fick se hela matchen från bänken i en match där Salzburg vann de första mötet på bortaplan med 2-0.

Joel Andersson spelade 90 minuter för sitt Midtjylland i matchen mot Slovan Bratislava som slutade 1-1 på hemmaplan.

Även Noah Persson var ute i Champions League under onsdagskvällen. Han fick hoppa in i den 67:e minuten för Young Boys i en match som slutade med vinst för den Schweiziska klubben efter sent mål hemma mot Galatasaray.