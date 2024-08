Officiellt: Molly Wiklander lämnar IFK Norrköping

ANNONS

Molly Wiklander säljs från IFK Norrköping till Danmark.

Anfallaren ansluter då till Bröndby.

– Det har varit en ära, säger hon på klubbens hemsida.

2020 kom Molly Wiklander till IFK Norrköping.

Nu står det klart att karriären fortsätter i danska Bröndby.

–Tack till mina lagkamrater och alla supportrar för dessa år i IFK. Det har varit en ära att få spela i stadens lag och jag lämnar med vänner för livet och fantastiska minnen. Nu lämnar jag för nya utmaningar och äventyr. Jag önskar laget ett stort lycka till, säger spelaren.

Det rör sig om en försäljning till danska storklubben.

Sportchefen Dennis Popperyd:

– Molly är en fin person och lagkamrat som hängt med på resan i seriesystemet här i IFK Norrköping, men som på senare tid behövt mer speltid för sin utvecklings skull. Därför har vi också kommit överens med Bröndby IF om denna övergång och är glada för att hon får chansen att ta detta steg, för att komma närmre just speltiden som krävs. Vi önskar Molly all lycka i sin framtida klubb.

Molly har spelat 69 seriematcher för IFK och noterats för sex mål.

***