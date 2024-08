Degerfors hyllning till Sven-Göran Eriksson: "Kommer spela med sorgeband"

ANNONS

Sven-Göran Eriksson har gått bort.

Tränarlegendarens tidigare klubb Dergerfors IF kommer hedra “Svennis” med sorgeband.

– Vi kommer spela i sorgeband ikväll, säger William Lundin till FotbollDirekt.

Under måndagen nåddes vi av beskedet att Sven-Göran Eriksson har avlidit efter en tids kamp med cancer. Tränarlegendaren blev 76.

“Svennis” inledde sin karriär i Degerfors IF. Tränarens tidigare klubb mottog beskedet under måndagsförmiddagen på väg till bortamatchen mot Örgryte IS.

– Vi fick reda på det när vi klev på bussen, säger Dif-tränaren William Lundin till FotbollDirekt.

Under måndagskvällens bortamöte mot Öis kommer tränaren hyllas med sorgeband.

– Vi kommer spela i sorgeband ikväll.

På lördag tar Degerfors emot Östersunds FK hemma på Stora Valla. Även då kommer “Svennis” hedras.

– Vi kommer även hedra honom på vår hemmamatch på lördag, säger Lundin.