Ralf Edström sörjer Svennis: "Han är den största någonsin – känns tomt nu"

Sven-Göran Eriksson somnade in under måndagen.

Nu väller hyllningarna in till den förre detta stortränaren.

Ralf Edström är en av dem.

– Den största tränaren någonsin från Sverige, det är ingen tvekan om det, säger Edström till FotbollDirekt.

Han blev 76 år gammal. Efter en tids sjukdom orkade Sven-Göran Eriksson inte kämpa emot den obotliga cancern i bukspottskörteln och somnade in under måndagen med familjen runtom sig.

“Svennis” sörjs nu av en hel fotbollsvärld och Ralf Edström tar dödsbeskedet hårt.

– Det känns så tomt. Jag pratade om honom så sent som i går, han fanns i mina tankar i går och jag visste ju att han var dålig. Det är alltid jobbigt när fina människor går bort. Svennis var en fantastisk människa. Att han fick somna in med familjen var ändå fint, säger Edström när FD når honom på telefon.

Edström är fostrad i Degerfors och är precis som Eriksson från Värmland. Det var också i Degerfors som Eriksson inledde sin tränarkarriär. Edström och Eriksson jobbade sedan ett halvår ihop i IFK Göteborg.

– Vi tog cupguldet tillsammans när vi vann med 6-1 mot Åtvidaberg innan jag stack ut. Jag ville verkligen vinna en europeisk titel, men det hade jag ju fått göra om jag stannat i IFK Göteborg, säger Edström som sedan hyllar Svennis som Sveriges främste tränare genom tiderna.

– Han är den största tränaren någonsin från Sverige, det är ingen tvekan om det. Han vann tre ligaguld med Benfica, vann Serie A med Lazio, var förbundskapten för England i många år. Ja, han är den största svenska tränaren någonsin, absolut.

Något Edström är glad över är att “Svennis” hann säga farväl. Under året har han tackats av både av Degerfors och IFK Göteborg, men även i England och Italien.

– Han var en så otroligt sympatisk och ödmjuk person. Man har ju sett bilderna nu med honom ihop med Nesta och Mancini nere i Italien exempelvis, han var ju så otroligt populär överallt. Det visar vilken stor tränare och människa han var.

Den 1 juni såg Edström sin förre detta tränare för sista gången, detta i samband med Degerfors hyllande av 76-åringen.

– Alla i Degerfors är förstås väldigt stolta över att han inledde sin tränarkarriär där. Jag pratade med honom en kort stund i samband med avtackningen och det kändes som han mådde ganska okej då, men han åt mycket smärtstillande. Det känns tomt nu.