Uppgifter: Edvardsen klar för League One-klubb

ANNONS

Victor Edvardsen flyttar från Nederländerna till England.

Go Ahed Eagles byts ut mot Barnsley FC i League One.

Affären är klar och han väntas presenteras inom kort, menar Sportbladet.

Det har ryktats mycket om en flytt för svenske Victor Edvardsen under sommaren. Bland annat till IFK Göteborg som har försökt låna in anfallaren varpå Go Ahed Eagles nekade budet.

Istället för allsvenskan flyttar Edvardsen till Barnsley FC i League One, även detta på ett lån. Alla parter sägs vara överens om ett årslångt lån och 28-åringen väntas flyga till England under morgondagen för läkarundersökning och presentation, menar Sportbladet.

Edvardsen har tidigare, enligt tidningen, tackat nej till Ålborg, Charleroi, Larnaca och ett bud från Australien.

Barnsley FC befinner sig i nuläget på en niondeplats i League One.