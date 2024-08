Daniel Bäckström om Samuel Dahl och Williot Swedberg efter tunga beskedet

ANNONS

Samuel Dahl var med i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp i juni.

Sedan dess har han bytt allsvenskan mot Roma, men det räckte inte för att på nytt ta en plats nu.

I stället får vänsterbacken finna sig med spel i U21.

– Han är så klart besviken, men signalerna jag fått från Samuel är att han verkligen kommer köra hos oss nu, säger U21-landslagets förbundskapten Daniel Bäckström till FotbollDirekt.

På ett år har Samuel Dahl gått från superettans nedre del med Örebro SK till en av Italiens största klubbar.

Succén i Djurgården var smått sensationell och Jon Dahl Tomasson belönade honom i juni med en landslagsplats i träningsmatcherna mot Danmark och Serbien.

I juli flyttade Dahl från Dif till Roma – och många räknade nog med att vänsterbacken på nytt skulle komma med i Tomassons Nations League-trupp till mötena med Azerbajdzjan och Estland i början av september.

Så blev det dock inte. Dahl lämnades utanför och i stället blir det åter spel med U21-landslaget.

– Jag pratade med Samuel dagen innan uttagningen och min uppfattning är att han så klart är besviken på att inte komma med i A-landslaget, men att han samtidigt nu är fullt fokuserad på U21. Man ska komma ihåg att de här grabbarna är vana att tävla, fajtas, bli utvalda och bortvalda. Det är inget nytt för dem, säger Daniel Bäckström, förbundskapten för U21-landslaget, och fortsätter:

– Det vore snarare konstigt om Samuel inte ville uppåt, inte ville vidare. Det funkar så i klubblagsfotbollen och likadant i landslagsfotbollen. Det är inget osunt och generellt tycker jag inte det här är någon stor fråga. Signalerna jag fått från Samuel är att han verkligen kommer köra hos oss nu och jag ser fram emot att träffa honom på måndag.

Bäckströms U21-landslag är mitt uppe i EM-kval där Gibraltar väntar i Jönköping 6 september innan Moldavien på bortaplan stundar fyra dagar senare.

En annan spelare som förbundskapten nu får in som i juni spelade med A-landslaget är Williot Swedberg. Yttern som kom till Celta Vigo sommaren 2022 har allt mer växt in i La Liga-kostymen med två starter samt ett piggt inhopp i den spanska inledningen på säsongen, men det räckte inte att för att bli uttagen av Tomasson när truppen togs ut under onsdagen.

– Precis som Samuel vill han så klart spela i A-landslaget, vara på högsta möjliga nivå, men jag har pratat med Williot också och han kommer göra allt för att bidra. Han kommer ha en stor och viktig roll hos oss, säger Bäckström till FD.

